Trabajo temporal: empresas abren vacantes para la temporada navideña

Con la llegada de la temporada navideña, diferentes compañías han comenzado a reforzar sus equipos para atender el aumento de la demanda. Este cierre de año suele convertirse en una de las etapas con mayor movimiento laboral, especialmente para quienes buscan un trabajo temporal que les permita generar ingresos adicionales o reincorporarse al mercado.

Los sectores de comercio, logística y servicios suelen liderar las contrataciones en esta época. Para muchos candidatos, estas vacantes también representan una oportunidad de acceder a su primera experiencia formal o de sumar competencias que favorecen su empleabilidad posterior.

Estas contrataciones de temporada suelen incluir condiciones formales, prestaciones de ley y horarios definidos según la necesidad de cada empresa. Además, algunas organizaciones evalúan continuidad dependiendo del desempeño, por lo que esta puede ser una puerta de entrada para candidatos que buscan estabilidad más adelante.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las ofertas disponibles para esta temporada. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock/ Magneto

Analista administrativo temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como administrador analítico temporal, trabajará en la elaboración de cronogramas, especificaciones técnicas y presupuestos, garantizando el control del gasto según políticas.

Responsabilidades:

Gestionar la prestación de servicios como aseo, cafetería y mantenimiento locativo.

Elaborar cronogramas y especificaciones técnicas de servicios.

Generar y controlar presupuestos de servicios y dotaciones.

Supervisar la ejecución contractual y el control del gasto.

Analizar y supervisar procesos y presupuestos transversales a tiendas y oficinas.

Coordinar la compra de activos de uso administrativo y de dotación para tiendas.

Gestionar el pago y control de servicios públicos.

Asegurar la disposición de residuos aprovechables.

Requerimientos:

Título profesional en Administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en gestión administrativa.

Conocimientos avanzados en elaboración de presupuestos.

Habilidades de supervisión y control de procesos.

Capacidad para elaborar especificaciones técnicas de servicios.

Dominio de herramientas ofimáticas.

Asesor de ventas – Barranquilla

Empresa: Cueros Vélez

Salario: 1.424.000

El propósito de este cargo es garantizar una experiencia memorable para el cliente, mediante la prestación de una asesoría integral basada en las necesidades de este y los productos y servicios de las marcas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente.

Garantizar una experiencia memorable para el cliente.

Mantener el orden y presentación de la tienda.

Requerimientos:

Bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas.

Disponibilidad horaria.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Asesor de ventas temporal – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: A convenir

Si es entusiasta y le gusta asesorar a otros en su elección de productos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Ofrecer asesoramiento experto a los clientes sobre productos de maquillaje.

Apoyar en la operación diaria de la tienda, incluyendo apertura y cierre, manejo de inventarios y organización de exhibiciones.

Asegurar que los productos estén organizados y exhibidos según los estándares de la marca.

Requerimientos:

Pasión por el mundo del maquillaje.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector belleza.

Conocimiento profundo de productos de maquillaje y tendencias actuales.

Recepcionista temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

En este cargo será responsable del manejo de recepción e ingreso de personal a la empresa, así como de atender llamadas y realizar otras tareas asignadas.

Responsabilidades:

Manejar la recepción e ingreso de personal a la empresa.

Contestar llamadas telefónicas de manera profesional.

Realizar tareas administrativas asignadas.

Mantener un ambiente de recepción ordenado y acogedor.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Excelente presentación personal.

Manejo de todo el paquete de Office.

Habilidades de comunicación efectiva.