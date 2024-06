Trabajos con contrato a término fijo: todo lo que necesita saber de nuevas ofertas en Colombia

En el dinámico mundo laboral de hoy, los contratos a término fijo se han convertido en una herramienta valiosa para empresas y trabajadores por igual. Estos contratos establecen un periodo de empleo definido, ofreciendo a las empresas la flexibilidad para cubrir necesidades temporales sin comprometerse a largo plazo. Para los empleados, aunque la estabilidad no es a largo plazo, estos contratos pueden proporcionar una entrada segura al mercado laboral y una experiencia valiosa en diversos campos.

Ejecutivo Comercial RETIE - Medellín

Vendedor - Santiago

Docente de Ciencias Naturales - Neiva

Líder de Punto de Venta - Medellín

Descripción de la vacante: somos una reconocida empresa dedicada a la fabricación y comercialización de telas de alta calidad. Actualmente, buscamos un líder entusiasta y motivado para administrar y dirigir nuestra tienda. No se requiere experiencia en telas.

Administrador de Tienda – Medellín

Descripción de la vacante: somos una reconocida empresa dedicada a la fabricación y comercialización de telas de alta calidad. Actualmente, estamos en la búsqueda de un líder entusiasta y motivado para administrar y dirigir nuestra tienda. No se requiere experiencia en telas.

Asesor Comercial - Bogotá

Empresa: Seven Seven

Descripción de la vacante: la marca Seven Seven busca asesores comerciales a tiempo completo que residan en Bogotá para formar parte de la familia más grande de Colombia. Si eres apasionado por las ventas, no dudes en postularte. El Asesor Comercial será responsable de asesorar y atender de manera personalizada a los clientes, garantizando una excelente atención y servicio. Es esencial que el candidato tenga habilidades comunicativas efectivas para establecer una excelente relación con los clientes.