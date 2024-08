Trabajos que no requieren experiencia: abrieron más de 100 cupos. Aquí le contamos cómo puede postularse

Si usted está en búsqueda de una oportunidad laboral pero no cuenta con experiencia no se preocupe, aquí le contamos cuáles son las vacantes que no necesitan experiencia, el único requisito es que usted tenga la certificación que avale su bachiller académico. Están en búsqueda de personas altamente motivadas y con muchas ganas de aprender, esta es la oportunidad para que vincule a su primer trabajo a través de la página de Magneto.