Vacantes de empleo en Bucaramanga: empresas están contratando ya

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

24 de noviembre de 2025, 9:48 p. m.
Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

El mercado laboral en Bucaramanga continúa en movimiento, y distintas compañías locales y nacionales han abierto nuevas oportunidades para reforzar sus equipos. Las ofertas activas incluyen cargos operativos, administrativos y comerciales, así como posiciones que requieren perfiles técnicos y profesionales.

Las organizaciones están priorizando la incorporación de talento que aporte a sus procesos de crecimiento y expansión. Esta dinámica favorece tanto a quienes buscan su primera experiencia laboral como a quienes desean cambiar de empleo o acceder a mejores condiciones.

Además, la rotación propia de fin de año y los picos de demanda han generado un aumento en la necesidad de personal, ofreciendo alternativas variadas para candidatos con distintos niveles de formación y experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas vigentes para la capital de Santander. A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas de la semana.

.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de tienda – Farmatodo

Salario: 4.000.000

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operador logístico control de inventarios – Homecenter

Salario: A convenir

Su misión será asegurar el alistamiento permanente de los inventarios y la preparación, captura y toma física de inventarios, tanto de mercancías como de activos.

Responsabilidades:

  • Realizar y controlar los riesgos derivados de la operación logística.
  • Asegurar el alistamiento permanente de los inventarios.
  • Preparar, capturar y realizar la toma física de inventarios.
  • Proporcionar información de valor agregado para planes de mejoramiento.
  • Establecer planes de mitigación de merma con acopio y destrucción correspondiente.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en logística o manejo de inventarios.
  • Conocimiento en gestión de riesgos logísticos.
  • Habilidad para tomar y capturar inventarios físicos.
  • Capacidad para proporcionar información analítica y de valor agregado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asistente de tienda part-time – Tiendas Ísimo

Salario: 1.584.300

Únase al equipo como asistente de tienda y forme parte de una empresa dinámica que valora el desarrollo profesional y personal.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes brindando un excelente servicio.
  • Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.
  • Llevar un control adecuado del inventario.
  • Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.
  • Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

  • Noveno de bachillerato
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades numéricas comprobadas.
  • Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Bodeguero de tienda para temporada – Cueros Vélez

Salario: 1.533.000

Si es una persona organizada, con habilidades en gestión logística, postúlese para este emocionante desafío laboral.

Responsabilidades:

  • Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos.
  • Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.
  • Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.
  • Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.
  • Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución, garantizando el reporte oportuno de las novedades.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.
  • Conocimiento en manejo de inventarios.
  • Capacidad para operar montacargas (deseable).
  • Habilidades básicas computacionales para generar informes.
  • Bachillerato completo

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

