Vacantes de empleo en Bucaramanga: empresas están contratando ya

El mercado laboral en Bucaramanga continúa en movimiento, y distintas compañías locales y nacionales han abierto nuevas oportunidades para reforzar sus equipos. Las ofertas activas incluyen cargos operativos, administrativos y comerciales, así como posiciones que requieren perfiles técnicos y profesionales.

Las organizaciones están priorizando la incorporación de talento que aporte a sus procesos de crecimiento y expansión. Esta dinámica favorece tanto a quienes buscan su primera experiencia laboral como a quienes desean cambiar de empleo o acceder a mejores condiciones.

Además, la rotación propia de fin de año y los picos de demanda han generado un aumento en la necesidad de personal, ofreciendo alternativas variadas para candidatos con distintos niveles de formación y experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas vigentes para la capital de Santander. A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas de la semana.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de tienda – Farmatodo

Salario: 4.000.000

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Operador logístico control de inventarios – Homecenter

Salario: A convenir

Su misión será asegurar el alistamiento permanente de los inventarios y la preparación, captura y toma física de inventarios, tanto de mercancías como de activos.

Responsabilidades:

Realizar y controlar los riesgos derivados de la operación logística.

Asegurar el alistamiento permanente de los inventarios.

Preparar, capturar y realizar la toma física de inventarios.

Proporcionar información de valor agregado para planes de mejoramiento.

Establecer planes de mitigación de merma con acopio y destrucción correspondiente.

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o manejo de inventarios.

Conocimiento en gestión de riesgos logísticos.

Habilidad para tomar y capturar inventarios físicos.

Capacidad para proporcionar información analítica y de valor agregado.

Asistente de tienda part-time – Tiendas Ísimo

Salario: 1.584.300

Únase al equipo como asistente de tienda y forme parte de una empresa dinámica que valora el desarrollo profesional y personal.

Responsabilidades:

Atender a los clientes brindando un excelente servicio.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.

Llevar un control adecuado del inventario.

Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.

Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

Noveno de bachillerato

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.

Habilidades numéricas comprobadas.

Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

Bodeguero de tienda para temporada – Cueros Vélez

Salario: 1.533.000

Si es una persona organizada, con habilidades en gestión logística, postúlese para este emocionante desafío laboral.

Responsabilidades:

Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos.

Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.

Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.

Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.

Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución, garantizando el reporte oportuno de las novedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.

Conocimiento en manejo de inventarios.

Capacidad para operar montacargas (deseable).

Habilidades básicas computacionales para generar informes.

Bachillerato completo