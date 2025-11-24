EMPLEO
Vacantes de empleo en Bucaramanga: empresas están contratando ya
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Bucaramanga continúa en movimiento, y distintas compañías locales y nacionales han abierto nuevas oportunidades para reforzar sus equipos. Las ofertas activas incluyen cargos operativos, administrativos y comerciales, así como posiciones que requieren perfiles técnicos y profesionales.
Las organizaciones están priorizando la incorporación de talento que aporte a sus procesos de crecimiento y expansión. Esta dinámica favorece tanto a quienes buscan su primera experiencia laboral como a quienes desean cambiar de empleo o acceder a mejores condiciones.
Además, la rotación propia de fin de año y los picos de demanda han generado un aumento en la necesidad de personal, ofreciendo alternativas variadas para candidatos con distintos niveles de formación y experiencia.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas vigentes para la capital de Santander. A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas de la semana.
Gerente de tienda – Farmatodo
Salario: 4.000.000
Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Operador logístico control de inventarios – Homecenter
Salario: A convenir
Su misión será asegurar el alistamiento permanente de los inventarios y la preparación, captura y toma física de inventarios, tanto de mercancías como de activos.
Responsabilidades:
- Realizar y controlar los riesgos derivados de la operación logística.
- Asegurar el alistamiento permanente de los inventarios.
- Preparar, capturar y realizar la toma física de inventarios.
- Proporcionar información de valor agregado para planes de mejoramiento.
- Establecer planes de mitigación de merma con acopio y destrucción correspondiente.
Requerimientos:
- Experiencia previa en logística o manejo de inventarios.
- Conocimiento en gestión de riesgos logísticos.
- Habilidad para tomar y capturar inventarios físicos.
- Capacidad para proporcionar información analítica y de valor agregado.
Asistente de tienda part-time – Tiendas Ísimo
Salario: 1.584.300
Únase al equipo como asistente de tienda y forme parte de una empresa dinámica que valora el desarrollo profesional y personal.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes brindando un excelente servicio.
- Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.
- Llevar un control adecuado del inventario.
- Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.
- Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.
Requerimientos:
- Noveno de bachillerato
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.
- Habilidades numéricas comprobadas.
- Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.
Bodeguero de tienda para temporada – Cueros Vélez
Salario: 1.533.000
Si es una persona organizada, con habilidades en gestión logística, postúlese para este emocionante desafío laboral.
Responsabilidades:
- Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos.
- Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.
- Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.
- Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.
- Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución, garantizando el reporte oportuno de las novedades.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.
- Conocimiento en manejo de inventarios.
- Capacidad para operar montacargas (deseable).
- Habilidades básicas computacionales para generar informes.
- Bachillerato completo
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.