El 79 % de colombianos cree que el dinero no compra la felicidad

La Federación Nacional de Comerciantes presentó este viernes nuevos resultados de su Bitácora Económica respecto al nivel de felicidad de los colombianos y lo que necesitan para serlo, en el cual se evidencia que el dinero poco a poco deja de ser un factor importante en la búsqueda de este objetivo.

Estos datos se dieron a conocer a propósito del Día Internacional de la Felicidad promovido por la ONU, que se celebra el próximo 20 de marzo.

De acuerdo con los resultados, el 79 % de colombianos cree que el dinero no compra la felicidad; 45 % que no todo tiempo pasado fue mejor y 84 % que no necesariamente los jóvenes son más felices que los mayores.

La encuesta, que fue hecha virtualmente a nivel nacional e incluida dentro de un especial de Bitácora Económica sobre la felicidad, revela también que en este momento lo que hace más felices a los colombianos es la familia, mencionada por el 52 % de los encuestados.

Así mismo, para 24 % de las personas consultadas, la felicidad se encuentra disfrutando del tiempo libre; mientras que 12 % dice que el amor los haces felices; 6 % de los encuestados se contenta con tener buenos amigos; 4 % con disfrutar del dinero y 2 % con ser profesional.

Según la encuesta, al 26 % de los encuestados solo le hace falta más dinero para completar su felicidad; 18 % cree que lo que le hace falta es encontrar el amor; 13 % cree que tiene todo para ser feliz menos un mejor trabajo y 10 % piensa que solo falta mejorar sus relaciones familiares. Sin embargo, un dato que resulta muy positivo es que el 33 % de los colombianos afirma no necesitar nada más para ser muy feliz.

A propósito del dinero y el empleo para ser feliz, la encuesta revela que para 30 % de los colombianos la situación económica, comparada con la de hace cinco años ha mejorado notoriamente; para 33 % ha mejorado un poco y para 22 % ha empeorado mucho o un poco.

En cuanto al ocio y recreación la mayoría de colombianos (62 %) piensa que ha sido muy poco el tiempo que le ha dedicado a los amigos.

Listado de países más felices del mundo

Ser feliz puede tratarse de un tema de actitud, perseverancia o decisión propia. De acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad, que forma parte de la red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2022 se ha visto marcado por cambios que repercuten en la sociedad.

Factores como la felicidad en los seres humanos es una variable que pudo verse afectada durante los últimos años debido a la cantidad de incertidumbres que el coronavirus ha dejado a su paso por todo el mundo. De allí que el citado informe, que tiene en cuenta a más de 140 países, comparta la lista de cuáles son las naciones más felices durante este año.

Usualmente existe el imaginario de que países latinos, como Colombia, suelen ser muy alegres. No obstante, en esta ocasión el informe de la ONU sobre la felicidad dejó a todos los territorios del continente por fuera del top 10 y su ubicación es un poco baja.

Con el objetivo de conmemorar el décimo aniversario de la lista, el grupo de analistas trató de determinar las naciones más felices de todo el globo terráqueo, pero también explicó algunas variables que inciden en el dictamen.

Para nadie es un secreto que los últimos dos años han impactado las emociones de todas las personas, problemas sociales, de salud pública, entre otros, llegan a cada rincón y permean de forma colectiva e individual.