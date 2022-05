Ingreso Solidario: ¿cuándo se realizan los primeros pagos de mayo y junio?

La Ley de inversión social que se aprobó en 2021 en el Congreso de la República, extendió el programa de Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, por lo que millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no son beneficiarios de ningún otro programa social, seguirán recibiendo esta ayuda.

La iniciativa tiene como principal objetivo el proteger a las familias más afectadas por la crisis económica agravada por la pandemia de la covid-19.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de desarrollar el proyecto e implementarlo, ha mantenido informada a la población sobre los procesos de selección y mecanismos para acceder al pago del dinero.

No obstante, varias novedades tiene el subsidio, a partir de este mes, el cual dará inicio al ciclo de pagos, el próximo 19 de mayo y será con el nuevo aumento establecido.

En ese sentido, el director encargado de la entidad, Pierre García Jacquier, explicó que los pagos se harán progresivamente, empezando por hogares bancarizados, pero antes de cobrar es importante verificar si ya está el hogar programado para el pago.

“Hacemos un llamado especial a los hogares no bancarizados para que se acerquen a los puntos dispuestos por SuperGIROS y su red aliada a cobrar el dinero asignado para su hogar. Hay muchos hogares que no están cobrando y los recursos están disponibles para ellos”, aseguró.

Otra de las novedades para esta ocasión es que aumentará la cobertura de hogares beneficiarios a cuatro millones de familias que son parte de la base de datos de los colombianos vulnerables y que, por consiguiente, requieren de subsidios temporales, mientras logran engancharse en un empleo y avanzar en su desarrollo individual.

Según confirmó el Departamento de Prosperidad Social, a partir del próximo bimestre, el monto que recibirán los hogares será diferenciado. Dependerá del número de integrantes de la familia y del grupo de clasificación de Sisbén IV. El objetivo de esa diferenciación es ayudar más a los hogares que tienen más necesidades.

Clasificación de Ingreso Solidario según el grupo de Sisbén

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el método para distinguir a cada población del país de acuerdo con su situación económica actual. Desde el año pasado cambiaron las secciones de ubicación de cada persona con el objetivo de brindar mayor transparencia y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, según manifestó la entidad encargada en diferentes espacios.

De modo que las personas que se inscribieron y formaban parte del sistema de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ahora están divididas en cuatro clasificaciones por letra (A, B, C y D). Cada una de estas secciones tiene un rango o distinción: grupo A, personas en pobreza extrema; B, condición de pobreza moderada; C, condición de vulnerabilidad; D, hogares que no están en situación de pobreza.

Respecto a la entrega del Ingreso Solidario, los beneficiarios son del grupo A, B y C del Sisbén y este se entrega de acuerdo con la cantidad de personas que hay en el hogar de la siguiente manera:

Hogares grupo A

De dos o más personas: $ 450.000

De una sola persona: $ 420.000

Hogares grupo B

De dos o más personas: $ 420.000

De una sola persona: $ 410.000

Hogares grupo C

De una o más personas: $ 400.000

Calendario de pagos 2022

Tercer pago: tercera semana de mayo.

Cuarto pago: tercera semana de julio.

Quinto pago: segunda semana de septiembre.

Sexto Pago: segunda semana de noviembre.

Entre el 16 y 21 de mayo arrancará la distribución del pago bimestral. Las fechas de transferencias serán notificadas a través de las entidades bancarias que se tienen registradas en el historial. Sin embargo, los beneficiarios que no tienen cuentas podrán ingresar a https://www.supergiros.com.co/ya-llego-mi-giro para verificar la disponibilidad de pagos y los sitios autorizados para efectuar los retiros.