Los siete hábitos que se deben dejar si se quiere ser millonario

Muchos colombianos sueñan y trabajan a diario con el propósito de tener el dinero suficiente para vivir sin mayores preocupaciones y darse gusto en todo lo que deseen. Sin embargo, los comportamientos diarios, en muchas ocasiones inconscientes, contribuyen o frenan en el éxito de una persona.

Thomas C. Corley, quien durante años ha estudiado el comportamiento de diferentes millonarios estadounidenses, entrevistó a más de 200 norteamericanos que ganan, como mínimo, un sueldo anual de USD 160.000 (unos $640 millones), y que además cuentan con USD 3,2 millones en ahorros y activos ($13.000 millones). También entrevistó a más de 100 estadounidenses que ganan USD 35.000 (unos $140 millones) o menos y que no tienen más de USD 5.000 ahorrados ($20 millones).

Gracias a estas conversaciones, Thomas C. Corley pudo identificar y analizar dos tipos de comportamiento: aquellos que ayudan a las personas a crear riqueza y los que actúan de manera opuesta. Estos últimos pueden llegar a provocar una verdadera ruina financiera, además de afectar mental y emocionalmente la vida de las personas.

De acuerdo con Corley, para alcanzar el éxito hay que identificar los malos hábitos y cambiarlos. “Las buenas costumbres tienen mucho poder, porque al adquirirlas son capaces de eliminar las malos”, aseguró.

Por eso, este experto menciona los siete hábitos que una persona debe evitar si quiere ser millonaria.

1. Hacer gastos innecesarios

Es imposible ser rico gastando más dinero del que se gana, por eso, no se puede comprar un carro o una casa que supongan un desembolso excesivo. Tampoco se deben acumular deudas en la tarjeta de crédito. La verdadera salud financiera proviene del ahorro y de la inversión de una pequeña parte del salario.

“El 95 % de las personas más humildes que he entrevistado no han conseguido ahorrar y la mayoría acumuló deudas para mantener un tren de vida que no podían permitirse”, afirmó Corley, según una publicación del portal Business Insider.

El 92 % de personas con bajos ingresos a las que entrevistó Thomas C. Corley no tenían hábitos de lectura. - Foto: Getty Images

2. Creer en la lectura solo como entretenimiento, o no leer nada

Uno de los hábitos más importantes entre los ricos es la lectura. Pero no solo a la hora de entretenerse, sino con la intención de aprender y ganar conocimientos.

El 92 % de personas con bajos ingresos a las que entrevistó Thomas C. Corley no tenían hábitos de lectura: “el éxito exige conocimiento, y ese conocimiento proviene de la lectura y el aprendizaje diario”, dijo.

3. Mantener relaciones tóxicas

A veces es complicado cortar relación con ciertas personas, sobre todo con aquellas que precisamente más daño hacen. Pero, según Corley, si una persona de verdad quiere hacerse rica, debe dar este paso. En su estudio descubrió que únicamente el 4 % de los norteamericanos con bajos ingresos que entrevistó se relacionaban con personas de mentalidad exitosa.

“Gran parte de tu éxito depende de las personas que te rodean”, afirmó. Es decir, se debe estar rodeado de personas valientes, optimistas, curiosas y generosas.

Con una actitud negativa es imposible que los ahorros de una persona aumenten. - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Tener solo una fuente de ingresos

El 65 % de los millonarios entrevistados tenían al menos tres fuentes de ingresos distintas, y las tenían mucho antes de haber ganado su primer millón de dólares. No solo ayuda a aumentar los ahorros, sino que sirve como red de seguridad por si alguno de los otros ingresos acaba cortándose.

5. Caer en actitudes y pensamientos negativos

“No soy lo suficientemente inteligente. No es mi culpa, no depende de mí. La vida es cruel”. Según Corley, estos son los pensamientos negativos más típicos. Una actitud pesimista acabará frenando cualquiera de las acciones que ponga en marcha una persona.

“Cuando permites que el pesimismo controle tus pensamientos, estás programando tu cerebro para el fracaso”, aclaró en su libro Cambia tus hábitos, cambia tu vida. “Con una actitud negativa será imposible que tus ahorros y activos terminen creciendo”, agregó.

6. No crear una estrategia ni un plan de vida

De acuerdo con el portal Business Insider, para elaborar una estrategia solo se necesita imaginación y esfuerzo. Qué se quiere conseguir y dónde se pretende estar dentro de 10, 15 o 20 años, son las primeras preguntas que se deben resolver para conseguir cualquier tipo de éxito, pero especialmente el financiero.

“El 95 % de las personas con bajos ingresos que he entrevistado no tenían un plan de vida. Sin objetivos a largo plazo somos con las hojas de un árbol en otoño, cayendo y flotando sin saber a dónde ir”, explicó.

7. Hábitos poco saludables

El consumo excesivo de alcohol, la vida sedentaria y una dieta poco saludable son factores que acaban apartando a una persona del camino hacia el éxito. “Los malos hábitos de salud acaban afectando al comportamiento y a la toma de decisiones”, afirmó Thomas C. Corley.