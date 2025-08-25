Suscribirse

Práctica que realizan miles de personas en los conjuntos les podría generar cuantiosa multa

Algunas administraciones señalan los lugares donde no se pueden realizar este tipo de acciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 2:15 a. m.
Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar.
Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar. | Foto: Fotomontaje Semana: (Getty images)

En el país las normas para la convivencia en edificios o conjuntos son dictaminadas por el reglamento de propiedad horizontal, el cual establece una serie de parámetros sobre las sanciones que pueden imponer los administrados de cada una de las propiedades.

Desde hace algunos años, en las viviendas donde habitan las personas se pueden ver carteles que indican que se encuentra prohibido fumar en áreas comunes o espacios han sido señalados libres de humo.

cigarrillo
Las autoridades pueden imponer multas si el comportamiento se realiza en zonas prohibidas. | Foto: Getty Images

En primer caso, las administraciones están facultadas por la Ley 1335 de 2009, la cual indica que fumar en zonas donde se pueda presentar una afectación a terceros está prohibida. Además, las personas que no cumplan con la normativa pueden ser sancionados según el reglamento de cada unidad.

Contexto: Multarán práctica que muchos creían inofensiva en conjuntos residenciales: está prohibido

“En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras”, señala el portal web de la Función Pública.

cigarrillo electrónico
La práctica es prohibida en áreas comunes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de los conjuntos, las multas pueden ir hasta el valor de una cuota de administración, por lo cual usted tendría que cancelar un pago adicional por fumar en áreas comunes.

Por otro lado, en el caso de que la sanción sea por parte de las autoridades, se analizará el caso, pero la misma puede ser de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes y además, puede conllevar una sanción para la propiedad si no se cuenta con la señalización adecuada en el sector.

Contexto: La dura multa que tendrán que pagar quienes viven en conjuntos residenciales: son más de $300.000

¿Qué le indica la ley a los administradores?

Esta ley también señala una serie de responsabilidades para los administradores o representantes legal de cada una de las propiedades, las cuales deben ser cumplidas en todo caso.

  • Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ley con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco ambiental;
  • Fijar en un lugar visible al público avisos que contengan mensajes alusivos a los ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social;
  • Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen en el lugar, tales como pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad competente.

