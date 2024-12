Puede haber muchas razones detrás de la decisión debuscar ladesde la “cantaleta” que dan los padres, hasta el simple hecho de asumir por completo la responsabilidad que conlleva crecer. Pero esto implica dejar una zona de confort a la que se estuvo adaptado durante muchos años.Esto, sobre todo, en el tema financiero. Y aunque no hay una fórmula mágica que le permita saber llevar la situación, hay una palabra que debe empezar a mantener siempre presente:. Allí radica gran parte del éxito o fracaso en su nuevo modelo de vida.Y es que hacer un presupuesto, cuando no sabe cómo hacer uno, puede resultar algo complicado, pero puede hacerlo en cinco pasos fáciles que aquí le recomendamos . Eso sí, lo importante es que desde el inicio deje un registro de absolutamente todos sus gastos.Aunque al principio seguramente le resultará aburrido y molesto hacerlo, todo se trata de costumbre y, con el tiempo, se dará cuenta de la importancia de hacerlo un hábito para que, al final del mes, evite decir “estoy sin plata”.FP le recomienda leer “Cómo planear independizarse de sus padres”. Muy seguramente si piensa independizarse es porque ya cuenta con un trabajo que le permite tener unos ingresos seguros. Pero esto no es suficiente. Prepárese para las cuentas que debe hacer de ahora en adelante:A menos que sus padres le regalen un apartamento, o tenga los suficientes ahorros para comprarse uno, el gasto de la vivienda será el primero a tener en cuenta.Los costos mensuales pueden variar de acuerdo al tipo de apartamento, la ubicación y el estrato donde esté ubicado el inmueble. En un rango medio, entre los estratos 3 y 4, el arriendo mensual de un apartamento de 1 o 2 habitaciones oscila entre los $900.000 y los $2’000.000. Este será el mayor gasto que deberá presupuestar.También dependerá del estrato y ubicación de la vivienda, pero siguiendo con el ejemplo anterior, la suma mensual a destinar para este rubro será de entre $250.000 y $400.000. Esto incluirá servicios de luz, agua, gas y el combo que suelen ofrecer las empresas por internet, teléfono y cable.Le puede interesar leer “Los 9 peores consejos sobre dinero que le pueden dar y que debe ignorar”. Es un gasto aunque se haga por una sola vez, será el que más impactara sus primeros meses de independencia. En cuanto a costos, variará mucho dependiendo del gusto de cada persona y lo bueno, es que de entrada no debe comprar todo.Deberá enfocarse en las prioridades. Por ejemplo, para equipar una cocina, los siguientes artículos es lo indispensable: Nevera, vajilla, vasos, cubiertos y cuchillos. Así como el microondas y la licuadora.Con el tema de los muebles, dependerá del estilo que usted le guste. Lo básico sería un comedor con sus sillas. Un sofá cama será una opción económica que le servirá para empezar a amoblar la sala. Otra opción que podrá servirle al menos para los primeros meses, será heredar algún mueble viejo que sobre en casa de sus abuelos o padres.Por último, el mobiliario de la alcoba, lo que incluye la cama televisor, y mesa de noche. Con estos artículos será suficiente para empezar con el amoblado al independizarse. Con el tiempo podrá ir comprando más cosas.Y aunque puede hacerlo poco a poco mientras se adapta, los objetos primordiales pueden estarle costando entre $500.000 y $1’000.000.A menos de que cuente con uno, o haya ahorrado lo suficiente para comprárselo, el tema del transporte será un ítem más para tener en cuenta. Lo mismo con las salidas, la comprar de ropa, implementos de aseo personal, etc. Son gastos que son muy variables, pero debe hacer un presupuesto máximo acorde a sus entradas y respetarlo totalmente.Generalmente no tendrá la nevera llena como cuando estaba en casa de sus papás, y eso le pesará mucho al principio. Sin embargo, con el tiempo aprenderá a comparar precios, a comprar lo básico y a darse cuenta lo fácil que era no tener que pensar en eso mientras vivía con sus padres.Un mercado básico de algunos alimentos primordiales en la cocina que involucren también frutas y vegetales, puede estar en promedio desde los $200.000, dependiendo de cantidades y marcas.FP le sugiere leer también “Las 7 formas “más tontas” en las que usted gasta mucho dinero”. Como ve, la decisión de salir del nido paterno no es para nada fácil. Pero si usted se lo propone, y tiene un mínimo de disciplina financiera, respetando sus presupuestos, podrá lograr su objetivo de ser una persona independiente y convencida de haber tomado la mejor decisión.