Ojo con las fechas para pagar impuestos: Dian definió el nuevo calendario tributario para el 2024

Cómo quedó definido el calendario tributario de la Dian para el 2024

Impuesto de renta y complementario de personas naturales y sucesiones líquidas

Impuesto sobre la renta y complementario de grandes contribuyentes

La declaración de renta ya no será recaudada y presentada por cédulas, sino que ahora las personas naturales, jurídicas o asimiladas; los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, y demás calificados como grandes contribuyentes, deberán presentar la declaración del Impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2023 y pagar el valor del impuesto en tres cuotas, de acuerdo con el último dígito del NIT. Las fechas estipuladas son las siguientes.

Impuesto sobre la renta y complementario de personas jurídicas

Presencia Económica Significativa – PES en Colombia

Este es uno de los impuestos que deben cancelar las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa (PES) en Colombia, que elijan declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios a través del formulario que define la Dian, tendrán que hacer pagos anticipados bimestrales el décimo día hábil de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero, independientemente del último dígito del NIT:

Retención en la fuente

Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM