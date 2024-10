Colombia avanza en la digitalización de pagos. En 2025 estaría listo el sistema desarrollado por el Banco de la República

Aunque este programa funciona en varios países del mundo, Colombia tomó como guía “PIX”, el equivalente a Bre-B en Brasil, el cual fue desarrollado por el Banco Central de ese país, según explicó Santiago Garzón, asociado de la firma Lloreda Camacho & Co, quien resaltó que en apenas cuatro años el gigante sudamericano logró que más del 95 por ciento de la población usara la plataforma para hacer pagos.

Por su parte, Michael Ortegón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de UNINPAHU, advirtió que la implementación del Bre-B tiene implicaciones directas en la inclusión financiera, “ya que permite que más personas, especialmente aquellas en sectores rurales o con menores ingresos, accedan a servicios financieros electrónicos”. Asimismo, el directivo destacó que el sistema optimiza los costos operativos, reduciendo la necesidad de manejar grandes cantidades de efectivo , lo cual no solo es costoso sino riesgoso.

Más inclusión financiera y seguridad

Servicios más competitivos y personalizados

La innovación empresarial será un pilar clave para el éxito de esta transición hacia un sistema de pagos más ágil y seguro. Las fintech, en particular, jugarán un papel central, creando soluciones tecnológicas que optimicen los procesos financieros y desarrollen productos adaptados a las necesidades de la población no bancarizada. Estas innovaciones no solo facilitarán la inclusión financiera, sino que también permitirán a las empresas ofrecer servicios más competitivos y personalizados.