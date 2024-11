¿Colombia va rumbo a volverse potencia en hidrógeno y combustibles sintéticos?

Colombia tiene muchas posibilidades en las energías renovables limpias, no solo en el caso de las fuentes solar, eólica e hídrica, sino también en hidrógeno y la fabricación de combustibles sintéticos.

“Colombia va muy bien en la transición energética. Esta ha sido una de las estrategias bandera del gobierno del presidente Duque. En 2019 hicimos la primera subasta exitosa de energías no convencionales renovables donde se adjudicaron cerca de nueve proyectos eólicos en La Guajira y cinco proyectos solares. Hoy vemos cómo Colombia está liderando a nivel regional la transición energética. Cuando llegamos en agosto de 2018, a pesar de tener ese gran potencial, solo había dos proyectos en todo el país: un parque eólico en La Guajira, llamado Jepirachi, y una granja solar en Yumbo que sumaban menos de 30 megavatios de capacidad instalada. Al corte de 31 de diciembre de 2020, multiplicamos esa capacidad por siete”, dijo el funcionario.

La transición

“Tengo una versión optimista sobre como se ha venido dando la transición en Colombia porque tenemos oportunidades para escoger el mejor camino en relación con las presiones de disminución de la huella de carbono y de transformación de los ecosistemas colombianos. En particular la de Colombia no es una huella intensa de carbono y cada vez lo es menos. Nos tienen que preocupar más la deforestación y otros espacios de la gestión ambiental que no han tenido la misma regulación incluso que el sector minero energético”, dijo durante su intervención.