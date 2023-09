Después de cuatro infartos y 25 días en coma, la ‘Gordita Fabiola’ habla de su nueva vida

Todo empezó en el año 2014. Junto a su esposo Nelsón Polanía, ‘Polilla’, grababan su película en el mítico Golden Gate, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. “ La escena era correr, correr y correr”, describió la humorista quien para ese entonces pesaba 90 kilos. Se había sometido a una cirugía bariátrica y había lograda perder 50 kilos. “Eso me ayudó a no perder mi vida en ese momento ”, aseguró.

Fabiola contó que la escena consistía en correr para darse un beso con ‘Polilla’, para luego caer en la arena. “ El director dijo corten, yo le dije no puedo respirar. Sentía una presión muy fuerte, un ahogo tremendo, no sabía que pasaba, el corazón latía de una forma muy rara, eran como 50 caballos al galope ”, explicó.

“ Nos fuimos para una droguería a comprar unas aspirinas, me las tomé y me fui al hotel a quedarme quieta. Dos días después terminé mi rodaje y me devolví a Colombia ”.

Actualmente, Fabiola pesa 79 kilos y lleva una vida distinta. “Hoy salgo desde las 5:00 a. m. con mi perro, y camino unas 10 cuadras y me devuelvo. Todo el tiempo me mantengo activa. Mis hábitos alimenticios también cambiaron”.

Sin embargo, Fabiola enfrentó otra crisis. Después de los infartos vino un proceso de desnutrición, “porque me mandaron a comer tanta proteína que la aborrecí”. Según la humorista, su organismo comenzó con calambres, no podía caminar, no tenía fuerza en sus piernas, se llenó de agua, volvió a pesar 90 kilos, no coordinaba la memoria y duró 25 días en coma.