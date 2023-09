La vitamina que podría afectar seriamente la salud del corazón

De acuerdo con MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son 13 las vitaminas esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse en perfectas condiciones: vitamina A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (piridoxina), B12 (cianocobalamina), Folato (ácido fólico y B9), Ácido patoténico (B5) y Biotina (B7) .

De hecho, la Fundación Española del Corazón (FEC) expuso la “relación directa entre los niveles de vitamina C y las probabilidades de sufrir insuficiencia cardiaca” , resaltando el importante papel que cumple la ingesta de como mínimo cinco raciones diarias de frutas y verduras, debido a la gran cantidad de vitamina C que contienen muchas de ellas.

Las investigaciones hechas por científicos británicos y alemanes, según la fuente citada, han concluido que las personas que poseen un nivel más elevado de vitamina C representan riesgo se sufrir enfermedades cardiovasculares, así como reduce la probabilidad de sufrir insuficiencia cardiaca . Por lo que, una dieta rica en frutas y verduras ayuda a reducir la presión arterial, la inflamación sistemática y el estrés oxidativo.

El estudio fue hecho en un total de 9.187 hombres y 11.112 mujeres entre los 39 y los 79 años de edad residentes en el Reino Unido, donde los investigadores midieron la concentración de vitamina C en el plasma, registrando la prevalencia de insuficiencia cardiaca. Los resultados del análisis arrojaron un incremento de 20 μmol/L de vitamina C en el plasma (lo que correspondería a una porción adicional de fruta o verdura) asociado con una reducción del 9 % del riesgo de sufrir insuficiencia cardiaca .

“El consumo de frutas y verduras es la principal fuente de vitamina C, aportando, especialmente en las dietas occidentales, el 90 % de la vitamina C que encontramos en el organismo. Es por ello que los investigadores del estudio concluyen que la concentración de esta sustancia en el plasma es un buen biomarcador para evaluar el consumo de fruta y verdura ”, según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC).

La vitamina C es clave para la producción de colágeno y para ayudar a fortalecer las articulaciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés), MedlinePlus , expuso un listado de alimentos que son ricos en vitamina C : melón cantalupo; frutas y jugos de cítricos, como las naranjas y toronjas (pomelos); kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras, arándanos, sandía o melón; brócoli, coles de Bruselas y coliflor; pimientos rojos y verdes; espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja; papa o patata blanca y la dulce (camote); tomates y su jugo; y cidrayote.

Por su parte, expertos de la FEC recomiendan la ingesta de 60 mg de vitamina C al día en el caso de los adultos y ente 20 y 60 mg en el caso de los niños .

“La vitamina C favorece la absorción de hierro no hemo, que es aquel que proviene de los alimentos de origen vegetal, convirtiéndolo en una forma en que es más fácilmente absorbida por el intestino. Por este motivo, el consumo de alimentos ricos en hierro, en conjunto con un alimento que aporte vitamina C, favorece la producción de glóbulos rojos y ayuda a prevenir o combatir la anemia”, afirma el portal de salud portugués Tua Saúde.