Las enfermedades que se producen por la falta de vitamina K

Las vitaminas no se pueden reemplazar con suplementos de diversos tipos. Su carencia puede representar graves peligros para la salud.

De acuerdo con Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son 13 las vitaminas esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse en perfectas condiciones. Estas son:

Cada una de las vitaminas cumple diferentes funciones en el organismo. Pero, sin lugar a dudas, una de las más saludables es la vitamina K, así lo resaltan diferentes entidades relacionadas con la salud. No puede faltar en la dieta.

“Es una vitamina liposoluble. Su cuerpo almacena vitamina K en el hígado y otros tejidos corporales incluyendo el cerebro, el corazón, el páncreas y los huesos. La vitamina K se conoce como la vitamina de la coagulación. El cuerpo necesita la vitamina K para producir ciertas proteínas en el hígado que hacen que la sangre se coagule. Estas proteínas se denominan factores de coagulación. Sin la vitamina K, el hígado no podría producir los factores de coagulación II, VII, IX y X, y la sangre no coagularía”, explica Medline Plus.