“La reforma a la salud no resuelve las problemáticas actuales, las complejiza”: Fecoer

¿Cómo ha avanzado Colombia en la atención a los pacientes con enfermedades huérfanas?

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los pacientes y sus familias en el día a día?

Otro de los retos es la falta de un plan nacional de enfermedades raras en Colombia. ¿Cuáles son las consecuencias que esto trae para los pacientes?

Ante este escenario, ¿cómo impulsan su bienestar?

¿Cómo podría afectar la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de salud a los pacientes con enfermedades huérfanas?

D.F.G: El Proyecto de Ley de Reforma a la Salud no resuelve las problemáticas actuales, sino que las complejiza. La iniciativa expone a nuestros pacientes y familias a un modelo complejo en operación, coordinación y articulación entre atención primaria en salud, mediana y alta complejidad. Tampoco brinda claridad en cuanto a los roles de los responsables en cada etapa de la ruta de atención de los pacientes. Adicionalmente, no se cuenta todavía con análisis de viabilidad financiera y no se habla de generación de nuevas fuentes de recursos lo cual es indispensable para cubrir los esquemas de atención de nuestra población.