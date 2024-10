“La luz al final del túnel la vamos a ver”: Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, sobre su lucha contra el cáncer

La cartagenera contó que, aunque inicialmente la noticia la tomó por sorpresa, desde el inicio asumió el tema sin miedo, con tranquilidad y con mucha fe. “Desde el principio he decretado que estoy sana. He visto esto no como una tragedia, sino como un regalo de vida y cada día que me despierto, doy gracias a Dios por un día más”, apuntó Ceballos.