Mujeres que inspiran: la historia de la líder de Microsoft que invita a las mujeres a innovar juntas

Según el estudio ‘La igualdad de género y la autonomía de las mujeres en la era digital’, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), “ se estima que cuatro de cada 10 mujeres en la región no están conectadas o no pueden costear una conectividad efectiva , entendida como acceso a internet, disponibilidad de dispositivos y habilidades básicas para su utilización”.

Liderazgos femeninos con impacto

“A mí desde siempre me ha encantado unir a las personas. Disfruto que brillen, que aprendan y construyan. Siempre me he dedicado a empoderar procesos transformadores. Amo lo que hago y me enorgullece poder impactar la vida de las personas con las tecnologías, con el propósito de hacer sus días más eficientes y sé que así podrán llegar más lejos. Esto es algo apasionante”, cuenta esta mujer que con más de 20 años de experiencia profesional que ama la lectura y la promueve a través de entornos digitales con un proyecto al que denominó ‘Cata de libros’.