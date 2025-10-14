Foros Semana
Semana por Colombia llega a Meta y Villavicencio: donde la planeación impulsa una nueva era económica para la región
Este 4 de noviembre, el Meta seré protagonista con su liderazgo regional, la sostenibilidad productiva y el desarrollo económico que están transformando el corazón del Llano.
Con una población que supera los 450.000 habitantes y una biodiversidad que asombra al mundo, el Meta se consolida como un referente del nuevo modelo de desarrollo regional: innovador, sostenible y con visión de futuro.
El próximo 4 de noviembre, Villavicencio será el epicentro de un encuentro organizado por Foros Semana la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta, que reunirá a empresarios, autoridades locales y líderes sociales para debatir sobre el presente y futuro del departamento. El evento busca visibilizar cómo la planificación, la sostenibilidad y la innovación están posicionando al Meta como una potencia turística, agroindustrial y energética en Colombia.
Con una ubicación estratégica y una riqueza natural incomparable, el Meta impulsa proyectos que reflejan su compromiso con el progreso sostenible. En la región confluyen sectores clave —como el minero-energético, la agroindustria, la vivienda y la infraestructura— que avanzan bajo una visión de desarrollo responsable y competitivo.
Temas centrales: planificación, sostenibilidad y desarrollo
Durante la jornada se abordarán temas fundamentales para el crecimiento regional:
- Planeación territorial: cómo el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial impulsa un desarrollo urbano y rural equilibrado.
- Agroindustria y ganadería sostenible: el Meta es pionero con la primera ordenanza de ganadería sostenible del país y con la producción de palma certificada como responsable.
- Energías limpias: Villavicencio se prepara para albergar el parque solar más grande de Colombia.
- Vivienda con propósito: el programa Mi Casa Segura ha revitalizado la construcción en la región y busca proyectarse hasta 2050.
- Cero deforestación y sostenibilidad ambiental: acuerdos y acciones que protegen la biodiversidad única del territorio.