Con una población que supera los 450.000 habitantes y una biodiversidad que asombra al mundo, el Meta se consolida como un referente del nuevo modelo de desarrollo regional: innovador, sostenible y con visión de futuro.

Inscríbase aquí para asistir a Semana por Colombia Villavicencio y Meta

El próximo 4 de noviembre, Villavicencio será el epicentro de un encuentro organizado por Foros Semana la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta, que reunirá a empresarios, autoridades locales y líderes sociales para debatir sobre el presente y futuro del departamento. El evento busca visibilizar cómo la planificación, la sostenibilidad y la innovación están posicionando al Meta como una potencia turística, agroindustrial y energética en Colombia.

Con una ubicación estratégica y una riqueza natural incomparable, el Meta impulsa proyectos que reflejan su compromiso con el progreso sostenible. | Foto: Daniel Escobar Photo - stock.adobe.com

Con una ubicación estratégica y una riqueza natural incomparable, el Meta impulsa proyectos que reflejan su compromiso con el progreso sostenible. En la región confluyen sectores clave —como el minero-energético, la agroindustria, la vivienda y la infraestructura— que avanzan bajo una visión de desarrollo responsable y competitivo.

Temas centrales: planificación, sostenibilidad y desarrollo

Durante la jornada se abordarán temas fundamentales para el crecimiento regional: