Suscribirse

Foro Semana

“Sí habrá elecciones en 2026 y con respeto a los resultados”: Procurador Gregorio Eljach en el Foro Paz Electoral con SEMANA

Este viernes 31 de octubre de 2025, en el Hotel JW Marriott de Bogotá, se realiza el Foro Paz Electoral, que reúne a las principales autoridades electorales, de control y representantes del Gobierno Nacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 2:08 p. m.
Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Intervención especial ● Gregorio Eljach Procurador General de Colombia
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, despejó toda duda sobre el futuro político del país al afirmar con contundencia: “Sí habrá elecciones en 2026 y con respeto a los resultados.” Su declaración, cargada de significado y esperanza democrática, marcó el tono del Foro Paz Electoral organizado por SEMANA en el Hotel JW Marriott de Bogotá, un encuentro que reunió a las principales autoridades electorales, representantes del Gobierno y líderes del sector empresarial y social.

YouTube video player

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público insistió en que Colombia vive un momento decisivo. “La respuesta es clara: vamos a hacer las elecciones en la fecha prevista. Colombia tendrá elecciones libres, transparentes, seguras y legítimas”, afirmó.

Eljach explicó que la Procuraduría asumió el papel de guardiana de la democracia, y que su prioridad será proteger la legitimidad de las instituciones a través de un proceso electoral vigilado, transparente y seguro.

El procurador destacó la creación de dos procuradurías delegadas para los asuntos electorales, encargadas de velar por el cumplimiento normativo y la correcta logística del proceso.

“No he encontrado registro de que antes la Procuraduría haya asumido como misión principal la protección de las elecciones. El momento actual lo exige”, dijo, al recordar la alianza institucional que ha conformado junto a la Registraduría Nacional, la Contraloría y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los comicios.

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Yesid Lancheros Director general de SEMANA
Foro Paz Electoral organizado por SEMANA y la Procuraduría General de la Nación.

En un discurso cargado de convicción democrática, Eljach advirtió que los resultados de las próximas elecciones definirán no solo el rumbo político, sino también el futuro económico, social y ambiental del país. “De esas elecciones dependerá la economía, la educación, la justicia, la vivienda y hasta la calidad del aire que respiramos”, subrayó, antes de llamar a los ciudadanos a votar con conciencia. “A las urnas no vamos a resolverles la vida a los políticos. Vamos a decidir nuestras propias vidas y las de nuestros hijos y nietos”.

El procurador hizo un llamado directo a los candidatos y partidos para que conduzcan una campaña sin agresiones ni lenguaje de odio.

Los colombianos no debemos seguir cayendo en la trampa de dividirnos entre izquierdas y derechas. Lo que propongo es mirar unidos hacia adelante”, expresó. También pidió a los medios de comunicación seguir comprometidos con la verdad y la pedagogía, y al empresariado a participar activamente en la defensa de la democracia.

“Los empresarios son la otra mitad del país. Pagan impuestos, generan empleo y permanecen más allá de los gobiernos. Son fundamentales para la estabilidad nacional”, enfatizó.

Eljach cerró su intervención apelando a la memoria histórica y al deber ciudadano de proteger la institucionalidad. “Si no nos paramos a defender nuestras instituciones democráticas ahora, después no podremos reclamar por lo que ocurra. Este es el momento de ponernos de pie y defender el legado que nos dejaron quienes forjaron esta República”, dijo.

En sus palabras de cierre, Eljach reafirmó que el país tiene ante sí una oportunidad histórica: proteger sus instituciones para asegurar un futuro de estabilidad y renovación democrática.

El Foro Paz Electoral, convocado por SEMANA y la Procuraduría General de la Nación, se consolida como un espacio para reafirmar el compromiso de todos los sectores con la transparencia, la serenidad y el respeto en el camino hacia las elecciones de 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Foros SemanaProcuraduríaElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.