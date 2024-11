De manera virtual avanza el proceso que tiene suspendido el marco regulatorio (decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014) de la fracturación hidráulica, más conocida como fracking, en yacimientos no convencionales en Colombia.

Este jueves, el Consejo de Estado llevó a cabo una audiencia pública virtual, en el marco de la demanda de nulidad simple presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la Universidad del Norte en 2016 contra el Ministerio de Minas y Energía, en la que fueron escuchados tanto los expertos que hicieron parte de la comisión de la Universidad Nacional y que realizaron el dictamen pericial sobre esta técnica, como los demandantes y demandados frente a los resultados arrojados por el peritaje.

Este estudio, que podría ser considerado como la prueba reina en este caso, aborda el tema desde lo ambiental, lo social y lo económico, en el ámbito local, regional y global. De ahí su importancia.

En vista de que entre los nueve integrantes del grupo interdisciplinario no hubo un acuerdo, el peritaje fue dividido en dos partes. Un informe fue elaborado por seis integrantes de la comisión, quienes advirtieron, entre otras cosas, que no era posible hacer fracking de forma responsable debido a que existían demasiados riesgos asociados que la técnica no podía controlar ni garantizar. Entre tanto, otro equipo compuesto por tres expertos aseguró, a través de otro informe, que, aunque existen peligros, estos se pueden manejar y mitigar, razón por la cual no necesariamente se materializarían.