Como sucede con todos los finales de las grandes series, es muy probable que no todos los fanáticos queden contentos con el episodio final de Juego de Tronos que se emitirá hoy. Así le pasó a grandes producciones como ‘Lost’, ‘How I met Your Mother’ y ‘Los Soprano’. Para muchos, fueron finales sonsos, apresurados o simplemente, que no satisfacían las expectativas y esperanza de sus seguidores.

Juego de Tronos, no será la excepción. Millones de fanáticos alrededor del mundo siguieron la historia de Westeros por más de ocho años y prácticamente crecieron con la serie. Por eso, esperaban que esta última temporada fuera épica y aunque de cierta manera ha sido así, pues los cinco capítulos emitidos hasta ahora demuestran una producción impecable, no es un secreto que la sensación de muchos seguidores ha sido de sinsabor.

Algunos argumentan que los directores David Benioff y D.B. Weiss, han traicionado la esencia de la serie, que entre otras cosas, era desarrollar muy lentamente las tramas. Cocerlas a fuego lento, y luego sorprender muertes violanetas y batallas inesperadas. Pero contrario a eso, muchos seguidores de la historia aseguran que esta última temporada ha sido un frenesí y que los directores han tratado de resolver las tramas de forma muy rápida y obvia. Además la muerte de algunos personajes importantes como Varys o Cerseia, no han sido tan grandioces como esperarían.