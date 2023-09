A Clara Chía se le acabaría la paz por tema legal; recibió noticia que la dejaría bastante incómoda

No obstante, los catalanes guardaron silencio y prefirieron pasar la página con este asunto, esquivando a quienes intentaban acercarse a ellos para conseguir contenidos. Cada uno optó solamente por sonreir o ignorar las cámaras, evitando que terceros hablaran de su vida personal.

Meses atrás, tras un proceso judicial, se reveló que Jordi Martin no podría tener cercanía con Clara Chía por el supuesto daño que le causaba cada vez que salía en público. La orden puso una restricción al integrante de El gordo y la flaca , quien debía mantenerse lejos de la pareja por unos 400 metros y no acercarse de ninguna manera.

No obstante, recientemente, el paparazzi reveló a través de redes sociales que dicha orden había terminado y era el momento exacto para volver al ruedo, fotografiando y conociendo detalles de este vínculo entre la joven y el exfutbolista.

“ Hoy finalizó la orden de alejamiento ”, escribió, a lo que agregó en un post: “See you soon”, que en español significa: “Te veo pronto”.

Juez habría levantado orden de alejamiento a Jordi Martin

En aquella información, el medio indicó que el abogado de Clara Chía intentó que se hiciera una prórroga de la orden de alejamiento, beneficiando a su clienta . No obstante, la respuesta no fue la esperada y todo habría cambiado.

De acuerdo con el portal español, la fiscal no estuvo de acuerdo con la solicitud y habría levantado esta decisión, permitiéndole al fotógrafo continuar con su trabajo.

“La fiscal contesta que este argumento choca con el principio de seguridad jurídica y que ‘un futurible’, esto es, una especulación, no puede mermar los derechos personales que suponen la medida de alejamiento” , comentó.

“Según el informe forense, los padecimientos de Clara Chía han experimentado una aparente mejora, Martín no ha incumplido la orden no acercarse a ella en este tiempo y que, dado que la instrucción toca a su fin con el auto de procedimiento abreviado (con fecha 4 de septiembre) y es consciente de que irá a juicio, no es previsible que incumpla antes de esa fecha, aún por determinar”, agregó el espacio informativo.