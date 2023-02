A Mabel Cartagena no le gustó el comentario que recibió de una seguidora sobre sus hijos y le contestó de manera contundente

Mabel Cartagena es una de las presentadoras recordadas por su trabajó, desde 2007 hasta 2010, con el canal RCN, en El Lavadero, un programa diseñado para entretener a las familias colombianas los fines de semana con noticias exclusivas sobre los famosos.

La colombiana se vio obligada a retirarse para alejarse de un ambiente tenso y en especial por sus hijos, ya que, según explicaba la comunicadora, necesitaba estar presente en su crianza.

En los últimos meses, los televidentes la pudieron ver en otros programas como La Vuelta al Mundo en 80 risas, del Canal Caracol, un proyecto en el que compartió con otras artistas como Melina Ramírez, Lina Tejeiro, Boyacomán, entre otros.

Pero no es lo único a lo que se ha dedicado. Desde que inició el 2023, como para muchos famosos, fue la oportunidad perfecta para iniciar un nuevo ciclo y esto a Cartagena le trajo entre muchas cosas un nuevo pasatiempo.

Esto debido a que ella encontró una fascinación por el orden y la limpieza, por eso decidió abrir un espacio en sus redes sociales para subir diversos clips dando ‘tips’ necesarios para mantener en orden el hogar de sus seguidores.

En medio de una interacción que estaba haciendo mediante su cuenta oficial de Instagram, que al día de hoy cuenta con más de 1,7 millones de seguidores, quiso responder aquellas preguntas o comentarios que le dejaban sus seguidores.

Mientras hacía la dinámica se vio realmente molesta e incómoda, esto debido a una seguidora que le dio una “sugerencia” respecto a la forma de criar a sus hijos: “Mabel, debes enseñar a los niños a que sean ellos quienes organicen sus habitaciones”, decía el comentario.

Esto dejó realmente ofendida a la colombiana, y le aclaró a sus seguidores que sus videos los hace a modo de “guía” para las labores de la casa, además de motivar y enseñar a sus seguidores.

“A un chef no le estarías diciendo lo mismo si lo ves compartiendo una receta. Esto es un contenido que hago porque yo amo hacer oficio, amo motivarlas y enseñarles. Eso no significa que mis hijos no sean capaces de hacer su cama o ayudar con las tareas básicas”, comento Mabel.

Adicionalmente, Mabel Cartagena estalló contra la seguidora que hizo el incómodo comentario sobre sus hijos: “Este es el típico consejo no pedido. Yo creo que es un poco ofensivo cuando uno como mamá recibe consejos de crianza o de qué tiene que hacer uno con sus hijos cuando no convives con uno, no sabes cómo es la dinámica de la casa (...) obviamente no conoces a mis hijos, no conoces la educación que nosotros brindamos en la casa, entonces puede ser como un poco ofensivo el consejo. Sé que lo estás haciendo con muchísimo cariño, pero también te digo que esto lo hago porque amo hacer oficio, amo ordenar y es más chévere cuando yo lo hago”.

Mabel Cartagena reveló cuánto ganaba en ‘El Lavadero’, de RCN: “hay personas que ganaban mucho más”

Aunque recientemente no ha estado muy involucrada con el tema de la televisión, la barranquillera Mabel Cartagena sí comparte un poco de su vida con sus seguidores a través de las redes sociales.

La ahora creadora de contenido suele hacer muchas dinámicas con sus seguidores donde cuenta detalles de su vida, fue así como dio a conocer cuánto ganaba al ser parte de los presentadores de dicho programa de chismes.

Aunque no dio detalles a fondo, puesto que actualmente está participando en el programa La vuelta al mundo en 80 risas y ya tiene una gran trayectoria en la televisión, aseguró que ella ganaba mucho menos que otros cuando estaba en El Lavadero.

“En El Lavadero, gané $ 3′200.000, pero sé que hay personas que ganaban 20 millones, incluso más”, aseguró Mabel Cartagena.