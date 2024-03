A sus 80 años, Raphael se presentará en Colombia; el español revivió divertida anécdota que vivió en el país

El reconocido cantante Raphael parece estar más vital que nunca a sus 80 años y se encuentra en plena gira para promocionar su nuevo trabajo musical, Victoria. Dentro de los destinos que quiso visitar incluyó Colombia, uno de los países en donde más admiradores tiene el llamado “maestro de maestros”.

En entrevista con SEMANA, el español evocó varios momentos de su carrera y recordó anécdotas vividas en Colombia. Una de esas historias inolvidables ocurrió durante una presentación en el Concurso Nacional de Belleza en 1996.

Ese año, el español fue uno de los invitados especiales y cuando se encontraba en plena presentación el sonido falló. Pero, gracias a su profesionalismo, Raphael recordó que pudo salvar el show sin más herramientas que su propia voz, pues decidió cantar a capela. Sin embargo, las críticas no faltaron y al día siguiente se sorprendió ante los comentarios que recibió. “Salvamos como pudimos el momento, canté sin micrófono y al día siguiente vi en los periódicos de Bogotá críticas; decían que lo que había pasado era que me había quedado sin voz y que no me podían escuchar en Bogotá”, narró.

Pero Raphael se tomó el asunto con humor y respondió de forma jocosa: “Claro, si yo estaba en Cartagena, ¿cómo me iban a escuchar a cientos de kilómetros de Bogotá?”.

Un bolero con Calero

Carlos Calero, se muestra en su faceta como cantante. | Foto: juan carlos sierra-semana

El reconocido periodista y presentador Carlos Calero se estrenará este año en una faceta que disfruta mucho, pero pocos conocen: cantar en público. En mayo, el barranquillero presentará Curriculum, un bolero con Calero y algo más en el teatro ABC de Bogotá, show en el que narrará su vida a través de la música, en especial con los boleros, género que aprendió a querer gracias sus padres, grandes melómanos.

En diálogo con SEMANA, Calero contó que disfruta de la música desde niño: “Aprendí a tocar guitarra desde los 10 años y a partir de ese momento no la he soltado”, dijo. Formó parte de orquestas en Cartagena y de la que había en su universidad cuando estudió Comunicación Social. También recordó cuando interpretó con Joe Arroyo una de sus canciones más recordadas: Rebelión. “Fue maravilloso. Después de eso, cada vez que me veía me invitaba a cantar con él”.

Confesiones de una diva

Amparo Grisales. | Foto: Colprensa-canal Caracol

La actriz Amparo Grisales se ha caracterizado siempre por su franqueza al momento de hablar de su carrera, su vida personal y sus amores. Sin embargo, a muchos les sorprendió una revelación de la diva colombiana, hace unos días, en el programa La tele letal, en el que fue invitada.

Al ser consultada sobre si consumía o no marihuana, la jurado de Yo me llamo confesó en tono pícaro: “Tenemos las mejores plantaciones, la mejor tierra para plantarla. ¿Cómo la vamos a cancelar?”. Enseguida, los presentadores le consultaron cuántos porros eran aconsejables a la semana, a lo que Grisales contestó entre risas: “Uno por la noche, relajadita”.

Pero el asunto no terminó ahí. Y la manizalita hizo otras revelaciones: aseguró que no ha estado “con muchos hombres”, como la gente imagina, y que no le gustan los pollos, porque “el colágeno lo produzco yo misma”. Reiteró, además, que “el feminismo está acabando con la caballerosidad”.

Un tequila en los Óscar

El comediante mexicano, Guillermo Rodríguez. | Foto: getty images

El pasado 10 de marzo se cumplió la más reciente ceremonia de los Premios Óscar, en la que Oppenheimer se consagró como la gran película de 2023. Pero, más allá de los aplausos para la cinta inspirada en el padre de la bomba atómica, un detalle llamó la atención de quienes siguieron la ceremonia por televisión: la presencia de un simpático mexicano, de bigote poblado y chaqueta dorada, que les ofrecía tequila a varias de las estrellas de la noche en su paso por la alfombra roja y durante la gala.

Se trata de Guillermo Rodríguez, comediante que lleva ya varios años divirtiendo a la audiencia del show que tiene en televisión Jimmy Kimmel, el presentador de los Óscar. Lo curioso del asunto fue cómo Rodríguez se hizo viral al convertir una simple alusión comercial de la marca Don Julio en un divertido momento, que hizo reír a millones de televidentes. Brindó con Colman Domingo, nominado a mejor actor por Rustin, y Emily Blunt, quien interpretó a la esposa de Oppenheimer, y hasta le declaró su amor a su “bellísima esposa”, la actriz Charlize Theron.

El dolor de Marcelo Cezán

Marcelo Cezán. | Foto: Instagram @marcelocezan

Esta semana el dolor tocó a las puertas del reconocido actor y presentador Marcelo Cezán, cuyo padre, Alfredo Gómez Vega, falleció. “Se me fue mi amigo, mi parcero. Me lo enseñaste todo: principios, valores, rectitud, integridad, ser incorruptible”, escribió el vallecaucano en sus redes sociales.

Cezán destacó de su padre “el amor por el fútbol y por el tenis”. Y recordó que fue “tremendo arquero, hincha de tu santafecito lindo, padre, consejero y amigo. Gracias por enseñarme la buena música nuestra, también la zarzuela. Te honro por siempre, mi padre bello”, comentó el presentador, tras resaltar otras cualidades de su progenitor, como su personalidad carismática y divertida.

En SEMANA, Marcelo contó que intentó buscar suerte como futbolista profesional, pero su padre lo convenció de explorar otros caminos, por lo que terminó estudiando Odontología. “Él se murió de susto, creyó que con eso yo no tenía futuro, los futbolistas en esa época tenían fama de vagos. Y hasta ahí me llegó la carrera en el fútbol”.

Madre a los 40

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas. | Foto: Instagram @analuciado

Una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en Colombia, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, sorprendió esta semana por medio de sus redes sociales con el anuncio de que por primera vez se convertirán en padres tras más de 15 años de matrimonio.

La actriz, protagonista de la exitosa serie Pálpito, de Netflix, será mamá a los 40 años, mientras que su media naranja será padre a los 53. Ellos compartieron en sus redes un video en el que dieron la noticia. “Le escribí a mi ginecóloga y ella me respondió: ‘Felicitaciones, les llegó el Niño Dios’, casi me muero del susto”, comentó la actriz. “Aquí comienza una nueva aventura. Siempre de la mano de Dios. Gracias por este regalo”, se lee en el texto que acompaña la publicación.