Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas esperan a su primer hijo después de 15 años de relación

“Cada relación ha tenido una validez, pero estoy viviendo el mejor momento de mi vida sentimentalmente. Estoy estable y feliz. Me levanto y soy la mujer más feliz del mundo, me acuesto y no me hace falta nada. Al lado de Jorge se puede caer el mundo y no me importa”, dijo en ese momento Domínguez, recordada por su participación en exitosas producciones como la telenovela Pasión de gavilanes y la serie Pálpito de Netflix.