Alejandro Estrada se sinceró sobre su vida amorosa y reveló que sufrió maltrato: “Nunca la frené”

En las redes sociales y portales de entretenimiento no ha dejado de sonar el nombre de Alejandro Estrada. Muchos se refieren a él como un “caballero”, por la manera en la que terminó su matrimonio con la también actriz Nataly Umaña, tras haber compartido 12 años juntos y haber sido considerados en su momento como una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Al parecer, su relación estaba pasando por una crisis antes de que la tolimense ingresara a La Casa de los Famosos Colombia . Lo extraño de la situación, sin embargo, era que, mientras Estrada pensaba que era una situación que podían solucionar a través del diálogo, Umaña se sinceró en el reality y confesó frente a las cámaras que ya no era feliz con él .

“Clamé y dije: ‘Quiero un hombre que me ame, pero desde adentro, que me respete, que yo sea todo en su vida, que saque lo mejor de mí, al que yo pueda decirle: ve tranquilo, en quien yo pueda confiar…’ Y cuando llegó Alejo yo pensé todo, menos que sería él ”, dijo, asegurando que era el polo opuesto, pero eso le parecía bonito.

Sin embargo, durante la conversación, también dio indicios de lo que la tendría inconforme en su matrimonio , pues mencionó que lo que al principio la hacía reír, se había convertido es su mayor problema: “Yo decía ‘¡qué divertido este man! Lo quiero en mi vida’. Obvio, cuando ya convives con alguien, ese desorden mental que tiene, también lo tiene físico, entonces ya muchas veces hay cosas que no son chistosas . Después de 12 años, claro que lo que en un comienzo era chiste, ahora es motivo de pelea y de pelea dura”.

“Era muy fácil levantar la mano de repente, y la primera vez considero que fue mi culpa por permitirle eso en la relación, considero que el error fue de uno por no dejar las cosas frenadas ahí... Como ‘óyeme, espera, qué es esta falta de respeto’, pero nunca la frené y más adelante me tiraba un vaso de vidrio y me pegaba por cualquier motivo”, explicó el actor en medio de una conversación.