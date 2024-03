“No es el hijo que criamos”: Madre de Melfi se sinceró sobre el actuar de su hijo en ‘La casa de los famosos’

Mamá de Melfi rechaza su relación con Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’: “Lo que está pasando no es bueno”

Annie, la mamá de Melfi, entró a La casa de los famosos

Bajo la modalidad “congelados”, han sido varios los familiares de los participantes que han entrado a la casa para hablar con ellos, llevarles detalles, abrazarlos y besarlos. Sin embargo, los famosos no pueden moverse, hablar o tener algún tipo de reacción ante las visitas, o de lo contrario podrían ser sancionados.

“Mírame a los ojos, tú sabes que te quiero y te amo… sé que es difícil pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal, y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso si es real, tienes que discernir entre lo bueno y yo malo y esto que está pasando no es bueno”, dijo Annie.

Como es costumbre, luego de que un familiar hace acto de presencia en la casa, al salir tienen una conversación con las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, en la que mencionó que practicó mil veces lo que le iba a decir a su hijo, incluso lo escribió, pero terminó diciendo lo que salía de su corazón y aseguró: “Apenas lo vi ya no me podía contener”.

Con sus palabras volvió a dejar en claro qu e no está de acuerdo con lo que está haciendo su hijo en el reality, enfocada hacia su relación con Umaña.

“Me faltó por decirle que vuelva a ser el que él es porque realmente en este momento él no es el que realmente es, él no es el hijo que nosotros criamos, él no es la persona que todos conocemos y que todos queremos”, dijo.