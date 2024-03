Carlos Calero, en concierto: el reconocido presentador cuenta en SEMANA detalles del show que ofrecerá en Bogotá

C.C: Y también con otros como Diomedes Díaz y Jorge Oñate. Con el Joe fue maravilloso. Yo estaba como presentador de noticias en Caracol y en 2001 él hizo la banda sonora para una novela del canal. Entonces, lo llevaron a la fiesta de lanzamiento de esa producción y cuando lo vi no me pude resistir, me le acerqué, le dije que lo quería mucho y que su música me había influenciado. Y para sorpresa mía, me dijo que él recordaba que yo había participado en un concurso con una canción suya. Y esa noche me invitó a cantar con él una de sus canciones más significativas y la que mejor yo interpretaba: Rebelión. Y cada vez que nos veíamos en el Carnaval de Barranquilla, el Joe me invitaba a cantar.