Abogado de Justin Timberlake dice que el cantante pop no estaba ebrio al ser arrestado: “Hubo errores significativos”

El abogado de Justin Timberlake dijo el viernes que el cantante no estaba intoxicado al ser detenido por una infracción de tránsito el mes pasado, mientras busca que se desestime su cargo por conducir ebrio en los Hamptons de Nueva York, citando errores en documentos presentados por la policía.

Justin Timberlake actualmente se encuentra de gira por Europa, por lo que ha podido comparecer físicamente. Su abogado espera que pueda hacerlo virtualmente. (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP