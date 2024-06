Arrestan al cantante Justin Timberlake en Nueva York: esto es lo que se sabe

Por ahora, el artista deberá comparecer en tribunales durante este día en Sag Harbor, en la punta oriental de Long Island, añadió la fuente, que pidió no ser identificada al no estar autorizada para hablarle a la prensa.

Los representantes de Timberlake no respondieron a mensajes de la AP para pedirles comentario.

La trayectoria de Justin Timberlake

Tiempo después saltó a la fama como miembro de la banda NSYNC y empezó una carrera como solista en 2002. Como actor, ganó elogios por películas como The Social Network y Friends With Benefits.

El año pasado , Timberlake estuvo en los titulares cuando Spears sacó su autobiografía, “The Woman in Me”. Varios capítulos hablan de su relación, incluyendo detalles muy personales como un embarazo, un aborto y la dolorosa separación.

En marzo, Timberlake sacó su primer álbum en seis años titulado Everything I Thought It Was, donde regresa a su sonido future funk.