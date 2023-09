Acompañada de sus hijos, Shakira ya está en Barranquilla para la inauguración de un megacolegio en su ciudad natal

La cantante de las “Caderas no mienten” estará presente este sábado en el evento de su Fundación Pies Descalzos para la inauguración, en apoyo con el Distrito de Barranquilla, del megacolegio Nuevo Bosque.

Debido a la fama y popularidad de esta artista, no son muchos los detalles que se han revelado respecto a su visita a Colombia. No obstante, la cadena radial de Caracol, reveló que el evento se llevará a cabo durante las horas de la mañana del sábado, además de que durante su paso por la ciudad visitará a sus padres.

¿Cómo será el colegio que inaugurará Shakira?

Shakira acepta el premio Michael Jackson Video Vanguard en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center el 12 de septiembre de 2023 en Newark, Nueva Jersey. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Shakira deslumbró en los MTV Video Music Awards

En esta ocasión, Shakira fue una de las encargadas de sorprender al público con su maravillosa voz e increíble talento a la hora de bailar. La barranquillera interpretó varias de sus canciones, dentro de las cuales se encuentran Objetion, Whenever, wherever, Hips don’t lie, Te felicito, TQG y Bzrp Music Sessions.