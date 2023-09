Crítico español arremetió contra Shakira por show de los VMAs 2023; la ‘acabó' por tema de Piqué: “intenta vender cuatro discos”

Shakira brilló una vez más en la música el pasado 12 de septiembre de 2023, luego de regresar a los escenarios y rendirle un tributo a su amplia carrera en la industria. La colombiana fue centro de miradas y reacciones en las plataformas digitales, donde aplaudieron su show y su vitalidad en estos espacios artísticos.

Shakira en los VMAs 2023 - (Photo by Taylor Hill/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

La barranquillera no dudó en reunir parte de sus éxitos y compactarlos en una presentación de diez minutos, la cual fue observada y disfrutada por miles de personas. Cada fragmento fue clave para revivir su trayectoria, generando nostalgia y emotividad con las facetas que tuvo cuando era muy joven.

Shakira fue centro de elogios y comentarios positivos en redes sociales, recibiendo apoyo de fanáticos que la acompañaron durante el último año tras su ruptura con Gerard Piqué. La estrella musical se lució con sus coreografías, sus puestas en escena y sus looks, aclamados por los asistentes de estos premios.

Shakira brilló con su show en los premios MTV (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Sin embargo, recientemente, Shakira fue blanco de reacciones en los medios internacionales, los cuales detallaron su performance y opinaron sobre toda esta proyección profesional en los VMAs 2023. Algunos aseguraron que fue majestuosa su presentación, mientras que otros apuntaron a que veían la “misma venganza” contra Piqué.

Este fue el caso de Alessandro Lequio, colaborador de televisión, quien utilizó un espacio en un programa de Telecinco para arremeter, una vez más, contra la colombiana y su trabajo. El europeo, recordado por la relación sentimental que sostuvo con Ana Obregón, lanzó ácidas palabras a la cantante, afirmando que se aprovechaba de la situación con Gerard Piqué para ganar protagonismo.

Piqué fue criticado en redes sociales tras show de Shakira en los VMAs. | Foto: Getty Images - @3gerardpique

“Es una estrella internacional que triunfa en los escenarios más prestigiosos y recibe los premios más importantes y no necesita para nada buscar el protagonismo buscando la venganza de Piqué. No le vamos a quitar el dolor que sintió, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por ese dolor”, comentó el crítico.

No obstante, allí no quedó el asunto, pues se generó un cruce de opiniones con una de sus compañeras, Bibiana Fernández, quien defendió a la latina ante esta clase de apreciaciones que hacía Lequio. “Si yo supiera cantar, hubiera cantado todos los días, porque tenía muchas cosas que contar”, señaló la integrante del formato, respaldando la decisión que tomó la barranquillera de cantar sobre lo ocurrido en su vida personal.

Shakira conquistó con su presencia en la velada de premiación (Photo by Jason Kempin/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

De igual manera, el crítico continuó con sus comentarios, apuntando que Shakira no estaba sanando realmente y que se estaba concentrando en reflejar más de este dolor, afectando indirectamente a sus hijos.

“Si tú tienes una herida y no dejas de meterte el dedo. Te ocurren dos cosas: la primera es que te sigue doliendo y la segunda es que no se cura. Segunda cosa que quiero decir es que ayer por la noche estuve viendo una película con mi hija Tú a Boston y yo a California. Mi hija viendo la película me decía que no quería que sus papis se separaran. Los hijos sufren y esto es recordarle continuamente que soy la buena y él es el malo. A mí me parece que esto es un error”, señaló.

Shakira abandonó España en compañía de sus hijos. | Foto: Europa Press

No obstante, para finalizar, Alessandro Lequio desató aún más polémica en este espacio, luego de afirmar que Shakira se comportaba como una “cupletista” (cantantes se ritmos y temas populares y subidos de tono) y buscaba vender unos cuantos discos con esto.

“A mi me parece maravillosa ella, toda, es una mujer extraordinariamente atractiva, pero a veces Shakira se comporta como una cupletista de quinta, que busca el escándalo para intentar vender cuatro discos”, dijo, a lo que fue reprochado por sus compañeros, quienes indicaban que desearían vender esos “cuantos discos” como lo hacía la colombiana actualmente.