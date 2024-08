Actor Fernando Carrillo se va de frente contra quienes lo critican por apoyar a Nicolás Maduro: “Aquí no hay dictadura”

Carrillo responde a sus críticos

“Tristemente hoy, simplemente por ejercer mi derecho democrático y mi derecho a elegir, me atacan los imperios comunicacionales, a las que les he producido millones de dólares a lo largo de mi carrera. Dicen ser demócratas y nosotros unos dictadores, falso”, señaló.

“Aquí no hay dictadura, por eso es que hay elecciones libres, pero lamentablemente la opinión y la matriz mundial quieren hacerte pensar que yo apoyo a un dictador y eso no es cierto, eso es falso”, sostuvo.

“Esa es mi creencia desde niño, me la deberían respetar (...) Si no me arrodillo ante sus ideales, entonces soy un comunista, eso es falso. Si aquí hubiese comunismo, no podrías tener tu propio barco, yate, carro, casa. El que trabaje puede tener todo eso”, agregó.