“Me agredió”: Luis Alberto Posada rompió el silencio sobre ausencia en reciente concierto; ¿emprenderán acciones legales en su contra?

El pasado sábado, 3 de agosto se llevó a cabo la celebración de uno de los eventos musicales más importantes de la Feria de las Flores en Medellín. Se trata del Cantinazo de Palmahía, en el cual se presentaron algunos de los cantantes más importantes del género. Sin embargo, la ausencia de Luis Alberto Posada había generado varias especulaciones en las redes sociales por parte de las personas que se quedaron esperando su presentación.

Por esta razón, el cantante de música popular compartió un comunicado con el fin de aclarar lo sucedido y dar su punto de vista al respecto.

Luis Alberto Posada, cantante de música popular. | Foto: Tomado de Instagram

Luis Alberto Posada se pronunció sobre su participación en el evento del pasado sábado

En primer lugar, el artista quiso dar a conocer que después de que los organizadores del evento ‘desalojaron’ a su colega Jhonny Rivera, anunciaron que luis Alberto no había llegado, información que, desde su perspectiva resulta siendo falsa, pues según el documento, él y su equipo estaban afuera y se les negó la entrada a las instalaciones.

“Estas declaraciones, no solo no atienden a la verdad, sino que mancillan mi imagen y mi buen nombre y, además, pudieron haber generado un disturbio o un caos, cosa que gracias a la decencia de la gente de Medellín, no sucedió”.

Luis Alberto Posada | Foto: Foto: Instagram @posadarecords

Por otro lado, quiso aclarar el motivo de su tardanza al momento de llegar al evento, por lo que afirmó que, en medio del camino, el vehículo en el que se dirigían tuvo algunos desperfectos mecánicos, por lo que tuvieron que detenerse para solucionarlos y continuar con el trayecto.

No obstante, habrían llegado “20 minutos después de la hora pactada para iniciar el show”.

“No me había querido pronunciar porque sucedieron muchas cosas alrededor de este asunto: el empresario me increpó fuera de La Macarena junto a otras personas que lo acompañaban en aparente estado de embriaguez. Una de esas personas que lo acompañaban, me agredió a mí verbalmente y agredió físicamente a las personas que estaban conmigo”.

Manifestó además que, después de un tiempo quiso negociar con el empresario para realizar un nuevo evento para que las personas que se perdieron el show asistieran de forma gratuita. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo.

Comunicado Luis Alberto Posada | Foto: Comunicado Luis Alberto Posada

Organizadores del evento se pronunciaron frente al comunicado de Luis Alberto Posada y su equipo

Por otro lado, Balmahía Entretenimiento, los encargados de la organización del evento hicieron una publicación a través de sus redes sociales en la que dieron su versión de lo ocurrido el pasado fin de semana.

“Frente a lo ocurrido en nuestro evento del pasado 3 de agosto en La Macarena, donde pese a haber iniciado cumplidamente el espectáculo a las 6:20 pm y cumplido con la presentación de todos los artistas, excepto uno, la de Luis Alberto Posada, deseamos primero ofrecer excusas a todos los asistentes del evento y segundo, aclarar las razones de dicho incumplimiento”.

Luis Alberto Posada | Foto: Foto: Total Events USA

Según la información brindada por la compañía, luis Alberto debía estar en tarima, listo para realizar su presentación, a la 1:15 am del día 4 de agosto, pues en el contrato, estaría estipulada su llegada a las 12:15 am. Sin embargo, según les informó el equipo de logística, a la 1:30 am aún no se encontraba dentro del lugar.

“Ante esta situación, Palmahía tomó la decisión de cancelar su presentación, pues el contrato y regulación del centro de eventos exige la suspensión de cualquier espectáculo después de las 3:00 am. Y en efecto, Luis Alberto a penas llegó al evento a las 2:16 am, lo que haría imposible cumplir con la regulación de La Macarena, además del irrespeto hacia el público”.

Además, afirman tener conocimiento de que los problemas con el vehículo ‘nunca ocurrieron’ por lo que estarían buscando vías legales para solucionar el inconveniente.