Actriz Marcela Carvajal contó su verdad sobre hacer escenas de cama

Marcela Carvajal es una de las actrices más queridas y reconocidas en el país por su amplia trayectoria en la televisión y en el teatro.

En una extensa conversación en el videopodcats Sin Filtro de SEMANA, la actriz habló sobre todo su recorrido profesional, cómo llegó a la televisión y de las personas de las que aprendió todo en su profesión.

Además, respondió algo que muchos colombianos se pueden preguntar puesto que los actores, en ocasiones, deben hacer escenas de cama. Explicó lo que ella piensa sobre este tema que en décadas anteriores era escandaloso.

“No es fácil. Los actores entendemos la situación y debemos hacerlo porque si estamos haciendo un personaje que está enamorado de otro se debe hacer”, dijo.

Sin embargo, dijo que ese es el profesionalismo que existe en el mundo de la televisión y que cuando se hacen ese tipo de escenas existe mucho respeto cuando se va a grabar. “A veces en la televisión se ve que no hay química entre los actores, pero la idea es que cuando se hace un personaje pues hay que vivirlo porque se representa un ser humano”.

Aunque a lo largo de su carrera ha tenido que hacer varias escenas de este tipo, Carvajal cree que no en todos los casos se deberían hacer, sencillamente al considerar que no son necesarias. “A veces fluye el beso aunque las escenas de cama a veces, como los desnudos en el teatro, me parecen innecesarias, aunque a veces tienen sentido”.

Contó que en el momento que hizo una escena de este tipo hubo gran sorpresa en su casa, pero que la ayudó bastante el profesionalismo del actor con el que le correspondió interpretar ese momento.

Marcela Carvajal, actriz colombiana. Foto: Natalia Betancourt-SEMANA | Foto: NATALIA BETANCOURT

“En mi primer semidesnudo se me vio la espalda y me tocó contar en mi casa y fue tenaz. En esa época no había pezoneras y la de vestuario me puso un par de toallas higiénicas pero en el set siempre hay respeto en ese tipo de situaciones. En esa escena mi compañero fue Gabriel Ángel y fue muy respetuoso y tenía sentido la escena, además fue la única de cama”.

Reconoce que ese tipo de situaciones no son sencillas, pero que todos los que hacen parte del mundo de la actuación saben que en algún momento tendrán que hacer esas escenas y la preparación les permite entender que sencillamente están interpretando un personaje. “Cuando uno cree en la historia, pues todos estamos sintonizados y no hay problema”.

Marcela Carvajal tiene más de 35 años de experiencia en la actuación y ha hecho parte de las principales producciones colombianas que fueron hito en la televisión de nuestro país. Además, durante un tiempo fue presentadora de una sección en el noticiero CM& donde empezó a meterse en el mundo del periodismo.

La actriz estudió psicología porque en su casa, en un principio, le dijeron que la actuación no era el camino adecuado para ella.

“Mi pasión desde los siete años era ser actriz. Mis papás me dijeron que estudiara algo de lo que pudiera vivir y me dijeron que actriz no. Con el paso del tiempo les agradezco porque hoy en día ejerzo la psicología y la actuación ni se diga. Me encanta compartir conocimientos”.