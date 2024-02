Aida Victoria le tiró sablazo a Yeferson Cossio sobre condición física, tras decir que su relación fue un desliz: “Es lo que te arde”

Aunque en ese momento no se aclaró cómo ocurrió todo, los dos colombianos fueron rompiendo el silencio en distintos espacios, soltando verdades y versiones de lo que fue su romance. A pesar de que conservaron la reserva en detalles, las cosas no se mantuvieron quietas como esperaban.

De hecho, recientemente, Aida Victoria Merlano fue la encargada de destapar una serie de pruebas con las que arremetía en contra de Yeferson Cossio por sus declaraciones en un programa radial . El paisa aseguró que nunca habría tenido algo serio con su colega, por lo que prefería no hablar de ella y dejar el tema quieto.

Gabriela Tafur expuso realidad que vive en Estados Unidos: “A duras penas me baño”

Contexto: Gabriela Tafur expuso realidad que vive en Estados Unidos: “A duras penas me baño”

Estas palabras no fueron del agrado de Merlano, quien terminó publicando un sorpresivo video, que dejaba muy mal parado a su expareja. Este contenido era un audio, el cual registraba las declaraciones del empresario, quien aseguraba que “estaba enamorado” de ella y no la veía como algo pasajero.

“Tienes la oportunidad en alguna entrevista y te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos y sobre todo sincera conmigo misma. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios sabiendo que ni principios tienes”, comentó en la historia de su cuenta oficial de Instagram.

“Nunca has tenido los huevos bien puestos como para reconocer que las cosas entre tú y yo terminaron porque yo decidí que así fuera. Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media porque la primera que me hiciste fue la única”, agregó, demostrando lo radical que era con estos pasos.