Aida Victoria Merlano se fue con todo contra Yeferson Cossio y reveló audio que lo deja mal parado

De hecho, recientemente están siendo tendencia, todo porque ante unas declaraciones de Cossio , Aida no se aguantó y decidió salir a redes sociales, para revelar un audio que dejó mal parado al creador de contenido paisa.

Aida Victoria Merlano se fue con todo contra Yeferson Cossio

Todo inició en una entrevista que concedió Yeferson a Los 40 Colombia , en la que luego de que le preguntaran por Merlano, mencionara que de ella no quería hablar.

“Yo de ella si no quiero hablar, pero yo veo muchas cosas que dicen por ahí y yo literalmente solo me seco de la risa. Yo he visto que ella habla cosas, pero sin importar lo que yo diga, es verdad. Dejémoslo ahí”, mencionó el antioqueño en la emisora.