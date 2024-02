Aída Victoria Merlano insiste en su deseo de ser madre pronto y lanza indirecta a ‘Westcol’

“Muchos han dicho que mi nueva pareja es Ryan Castro [emoji de risas]. No sé qué esperan, no voy a decir más, la respuesta está enfrente de sus narices nenes, yo simplemente hago…”, se leía en el post.

Si bien esta posible relación no se pudo confirmar, pero tampoco negar, no se volvió a conocer nada más, pero recientemente, luego de varios encontrones entre el streamer y la influencer, dieron a conocer que se daban una nueva oportunidad en el amor como pareja.

Desde el año pasado que Aída Victoria Merlano estuvo en el programa de entrevistas de la periodista española Eva Rey, manifestó que ella desea ser madre: “Sueño con ella, se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, como blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho”.

“Cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”, dijo la influencer barranquillera.