“La dejé en visto”: WestCol dio su versión de lo que pasó con Aida Victoria Merlano

“¿Por qué no los cobraste?, ¿te dio pena? Pero no te dio pena quemarme. Si querías llamar mi atención te hubieses comportado como un macho, como un varón que eso a mí me prende, pero te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina” , declaró Merlano en un video publicado en sus historias de Instagram, que obviamente generó mucho revuelo, tanto que los mismos seguidores del paisa se lo mencionaron en una de sus más recientes transmisiones por Twitch.

“Yo vi que ella empezó así y la dejé en visto y dejé de hablar con ella. Yo ni siquiera le había cobrado nada porque me valía una ver**. Qué pereza, haberme metido con Aida (…) Yo nunca me sentí que me agarré con Aida (...) Yo qué me iba a poner a pelear con eso, literalmente. A son de qué me voy a poner a pelear por cinco millones (mientras muestra su reloj ante la cámara) Uno para qué se va a poner a pelear por ese poquito de plata”, declaró el paisa mostrando su lujoso y costosísimo accesorio en su muñeca.