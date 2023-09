Desatan rumores de relación entre Aida Victoria Merlano y Ryan Castro; seguidores dicen que esta sería la “prueba reina”

Aida Victoria Merlano es una de las famosas colombianas que constantemente está dando de qué hablar. Ya sea por temas relacionados con su madre, por sus publicaciones llenas de humor negro, sus intervenciones estéticas o sus amores, la creadora de contenido suele ser centro de los comentarios.

Durante esta semana, ha sido tendencia por un supuesto romance. Algunos de sus seguidores afirman que la influenciadora se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Aida Victoria tuvo un sonado romance con el también creador de contenido Westcol, pero todo llegó a su final. Esa fue la última relación que tuvo la colombiana, pero ahora se dice que está saliendo con un famoso cantante de reguetón. Se trata de Ryan Castro.

Los rumores comenzaron hace algunos meses cuando a los famosos se le vio en una discoteca de París. A partir de ese momento, varios empezaron a preguntarle a la creadora de contenido qué estaba pasando entre los dos.

El hombre que saldría con Aída Victoria Merlano sería nada más y nada menos que el cantante Ryan Castro. | Foto: Foto: Instagram @ryancastro

Los chismes quedaron quietos en ese momento, pero ahora han vuelto a despertar, luego de que se hiciera viral una publicación.

Se trata de un video en que se puede ver a Aida en un concierto del artista. En realidad, en las imágenes no pasa nada, ella está cantando mientras Ryan hace su show. No obstante, lo que llamó la atención de sus fanáticos fue el mensaje que se publicó al lado de este video:

“Muchos han dicho que mi nueva pareja es Ryan Castro [risas]. No sé qué esperan, no voy a decir más, la respuesta está enfrente de sus narices nenes, yo simplemente hago…”.

De inmediato, varios comenzaron a especular que ellos realmente estaban juntos, pero muchos no se dieron cuenta de un detalle: la cuenta de donde salió esta publicación no es la oficial de Aida Victoria.

Aida Victoria Merlano tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. | Foto: Foto tomada de Instagram @aidavictoriam

Sin embargo, a pesar de no ser una cuenta de real, el video los muestra juntos y se suma a las imágenes que se hicieron virales de ellos dos en Francia. Así que, sea de un perfil falso o no, varios de sus fanáticos afirman que ellos están juntos aunque no lo hayan querido confirmar.

Aida siempre ha sido sincera respecto a sus relaciones amorosas. Precisamente, hace poco fue tendencia al revelar cómo se había dado cuenta de una traición.

Por ahora, Aida Victoria se mantiene soltera. | Foto: Instagram @aidavictoriam

“Me acuerdo de una vez que estaba con un ex y el tipo viene y me dice: ‘Mira las mujeres que me caen, pero yo estoy es enamorado de ti’. Y viene y me hace así (desliza la pantalla del celular) y yo: ‘Para y quédate un momentico ahí (en un chat). Yo sentí algo”, aseguró en una conversación con Camilo Pulgarín, conocido en redes como María José.