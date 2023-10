Aida Victoria dio la cara a sus seguidores y les contó que tiene el “alma hecha pedacitos”; esta es la situación que atraviesa

En la vida de los famosos no es todo color rosa, como algunos lo pueden llegar a suponer. En ocasiones, las redes sociales no son más que una fachada para ocultar lo que realmente sienten o, lo que es peor, una prisión que les impide expresarse con naturalidad hacia sus seguidores. Así lo dejó en evidencia Aida Victoria Merlano en Instagram hace unas horas.

La productora de contenido publicó un video en sus historias que dejó conmocionado a más de un seguidor. Según ella, ha estado alejada de las redes sociales porque se cansó de poner buena cara incluso cuando no se está sintiendo bien, como sucede en este momento de su vida.

Con la voz entrecortada y muy cerca de llorar, la barranquillera se desahogó. Le dijo al mundo que su vida no es perfecta, pese a la fama, los lujos que se da y el sinnúmero de fanáticos que tiene. Lo dijo dolida y dejando ver que quiere dejar de fingir.

Aida Victoria suma más de 4,9 millones de seguidores en Instagram. | Foto: Instagram @aidavictoriamerlano

En el comienzo del video, la hija de la excongresista Aida Merlano, hoy procesada por la justicia y en la cárcel, comentó:

“Oigan, cuando uno vive de las redes sociales a veces a uno le toca fingir que está bien para poder cumplir con sus obligaciones. No me place hacerlo, no les voy a fingir que estoy bien, estoy de la mierda, me siento remal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto aquí”.

Aida Victoria afirmó que las redes sociales hoy le están restando. ¿Por qué? Porque no se está expresando con la espontaneidad que acostumbra. Así mismo, contó que hay una situación personal que le está robando la calma, aunque no ahondó en cuál y si a lo mejor tiene que ver con su mamá o algún familiar.

Aida Victoria Merlano suele hacer gala de su espectacular cuerpo en Instagram. | Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

“A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante hablando barbaridades, porque a mí realmente esto me da vida, el rollo está en que me está costando el triple ser yo porque estoy procesando información de mi vida personal que me tiene rota, que me tiene el alma hecha pedacitos”.

A sus más de 4,9 millones de seguidores en Instagram, Aida Victoria Merlano les pidió ser pacientes y les dejó ver que será cuestión de tiempo para que produzca contenido con la regularidad de antes.

“Mientras yo me reconstruyo y vuelvo a ser yo, necesito que me tengan paciencia”, agregó.

¿La tristeza tiene que ver con Westcol?

La confesión de Aida Victoria Merlano llegó apenas dos días después de la discusión en redes sociales con su expareja, Westcol, por las deudas que tienen entre ambos. De ahí que algunos planteen la posibilidad de que a ello se deba la tristeza de la barranquillera, aunque hay quienes sugieren que está relacionada con Ryan Castro, artista de música urbana con el que supuestamente estaba saliendo.

Los creadores de contenido fueron la pareja de moda en las redes. Foto: Twitter @WestCOL_. | Foto: Foto: Twitter @WestCOL_.

La discusión con Westcol fue producto de unas declaraciones que el streamer realizó durante una transmisión en vivo. Según él, siendo pareja, más de ocho meses atrás ella le cobró como a cualquier mortal una serie de historias en su cuenta en Instagram, aun cuando es el día en que ella tiene deudas con él.