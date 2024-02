Hermana de Laura Acuña denuncia que fue víctima de robo en Bogotá, esta fue la modalidad que usaron

“Paso por aquí a contarles algo no muy grato que me pasó el día de hoy. Quiero hacer este video para alertar a la gente de lo que pasa en Bogotá. Estamos en un tema de inseguridad increíble”, fueron las palabras con las que empezó a relatar lo ocurrido.

“El señor grande pasó me volteó el espejo retrovisor del lado del conductor, yo le pedí el favor con los vidrios arriba que lo arreglara, se hizo el loco y siguió de largo. Miré por la ventana para ver que no hubiera nadie y cuando empecé a bajar el vidrio para arreglar el espejo, de abajo salió un muchacho y me rasguñó el cuello y me robó la cadena que tenía”, mencionó la hermana de Laura Acuña.