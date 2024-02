Laura Acuña y Elianis Garrido bailaron como Shakira dividiendo opiniones. ¿Cuál se mueve mejor?

Pero no solo eso, ya que para mantener su comunidad en la red también suelen subir toda clase de contenido, desde consejos diarios, looks o hasta videos de baile .

View this post on Instagram

Entre las opiniones, se pueden leer mensajes como “Se defendió Laura”. “Primera presentadora que le sigue los pasos a Elianis”. “Las caderas de las dos no mienten”. “Se nota que Elianis no quiso opacar a Laura”. “Bellas las dos”. “Felicitaciones, Laura, no te dejaste asustar”. ¿Y a Laura quién le dijo que baila?”. “Esos movimientos de Laura, tiesa”.