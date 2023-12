Mostraron todo: Laura Acuña y Jhovanoty probaron baño transparente en Tokio

El momento que vivieron las dos celebridades en este espacio se mostró en el capítulo que se emitió el jueves, 19 de diciembre de 2023, por Caracol Televisión. Allí se observó que uno de los detalles que más les generó impacto fue que se puede ver a través de estos baños y, por eso, cuando Laura Acuña dejó solo a su compañero para grabar desde afuera, no pudo contener la risa al darse cuenta de que se alcanzaba a registrar todo lo que estaba haciendo desde el interior del mismo.

Según explicó la también modelo, mientras se encontraba dentro de uno de estos cubículos , este tipo de baños se pueden encontrar en diferentes parques de la ciudad, sin embargo, no siempre se ven completamente transparentes de adentro hacia afuera o viceversa, debido a que existe una opción que permite poner los vidrios traslúcidos, lo que da como resultado un espacio de total privacidad para quien tiene que hacer sus necesidades o lavarse las manos.

“Esos fetiches suyos son raros”, le dijo Jhovanoty a Laura antes de que le mostrara algunas de las funciones que tienen los retretes de estos baños, gracias a que cuentan con una tecnología avanzada. No obstante, aunque el humorista confesó que hasta el momento ha aprendido a conocer las diversas opciones que se ofrecen, terminó con el pantalón mojado cuando estaba sentado sobre el inodoro luego que la santandereana le jugara una “pesada” broma.

Laura no deja de derrochar sensualidad por las fotos que sube a las redes. | Foto: Instagram: @lauraacunaayala

Jhovanoty mostró más de la cuenta

De acuerdo con lo que grabó Laura Acuña, su compañero no comprendió muy bien cómo hacer para que no se pudiera ver lo que estaba haciendo desde el interior del baño transparente hacia afuera, por lo que apenas salió ella y cerró la puerta para que probara el espacio, lo pudo ver todo debido a que no activó la función que crea un tipo de polarización en los vidrios para tener completa privacidad.