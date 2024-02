“Entregué todo”, Marcela Reyes reveló la millonaria estafa de la que fue víctima

Muchos conocieron a Marcela Reyes en el 2019, cuando se hizo viral un video en el que aparecía intentando abrir la puerta del apartamento de su entonces novio a patadas, ante la sospecha de que estuviera con otra mujer dentro.

Desde entonces, la DJ aprovechó los 15 minutos de fama para ganar seguidores en redes sociales, por dar de qué hablar de diferentes detalles de su vida, como los problemas que ha tenido en su cuerpo por los biopolímeros.

Por estos días está siendo nuevamente noticia, aunque en esta ocasión no por una polémica que generó, sino por una estafa de la que fue víctima, en la que le “robaron los sueños”, como según ella misma comentó.

La millonaria estafa de la que Marcela Reyes fue víctima

Así lo reveló Marcela en las historias de su cuenta de Instagram, donde dio algunos detalles de cómo fue estafada a sus más de tres millones de seguidores, mencionando que, “No he tenido días fáciles y no es por quejarme, porque yo me considero una mujer berraca y echada para delante”.

La DJ reveló detalles inéditos de su niñez. Foto: Instagram @marcelareyes. | Foto: Foto: Instagram @marcelareyes.

“Bebés, les voy a contar por encima, entregué todos mis ahorros, entregué todo lo que he trabajado en el último tiempo y mi plata está perdida”, fueron las palabras con las que Reyes empezó a relatar el robo del que fue víctima.

Aunque no mencionó la cifra exacta, la DJ comentó que era una gran suma que había ahorrado durante un tiempo, producto de su trabajo, dinero con el que quería cumplir sus sueños.

“Es muy berraco entregarle su plata, lo que son sus sueños… sentir que has perdido el control de lo que has trabajado, no ha sido nada fácil. Pido a Dios para que me respondan por mi plata”, aseveró en el video.

Adicional, mencionó los problemas que la situación y el estrés le está trayendo a su vida, mencionando que

“Me está quitando el sueño, me siento débil, a veces estoy en la cama y no me quisiera ni levantar”, puntualizó Marcela Reyes.