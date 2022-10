Aida Victoria Merlano sorprendió con sensual disfraz

Aida Victoria Merlano es quizás una de las creadoras de contenido colombianas que más suspiros despierta en sus redes sociales, ya que es una mujer muy atractiva y siempre aparece ligera de ropa.

A pesar de ser una de las influencers que más escándalos se le conocen y que aún se mantiene en vilo su caso por haber sido cómplice en el cinematográfico escape de su mamá, Aida Merlano, de la cárcel, también es señalada por muchos como una de las mujeres más bellas del país.

Esta vez, Merlano dejó atónitos a sus seguidores luciendo un particular disfraz para la feria de pasatiempos y entretenimiento SOFA, usando un traje de Kitana, personaje de la saga de videojuegos Mortal Kombat.

En sus redes sociales, Merlano compartió videos y fotografías del traje con el que recibió miles de halagos y reacciones.

“Kitana no es la fantasía de muchos, tú eres la fantasía de todos”, “Todo el tiempo resaltó, el gran ser que eres, eres un ser de Luz”, “Espectacular. Fuiste hecha para kitana”, “Qué buena interpretación” y “Guapa, guapa, guapa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Video | “Qué miedo tan hijuemadre”: Aida Victoria Merlano fue víctima de un robo en concierto de Daddy Yankee

Ni los famosos se salvan de la inseguridad que se vive en el país, que ha alcanzado a todo tipo de personas y de todos los estratos. En esta oportunidad la víctima fue la influenciadora, Aida Victoria Merlano. Por medio de su cuenta personal en Instagram, ella contó que a la entrada del concierto de Daddy Yankee, en Medellín, le arrebataron su cadena y casi le roban su celular.

La mujer mencionó que en medio del tumulto, los dueños de lo ajeno aprovecharon para robar.

“Oigan, venía al concierto de Daddy Yankee, se formó un alboroto impresionante, me robaron la cadena y casi me roban el teléfono. ¡Qué miedo tan hijuemadre!”

De otro lado, Aida Victoria Merlano volvió a ser noticia, pero esta vez por una situación amorosa. Tras revelar que terminó su relación con el reguetonero Naldy, al parecer en malos términos, la joven empezó a ser relacionada con el creador de contenido Westcol.

Todo empezó porque el ex de Merlano se refirió al joven como un “pelagato”. Después, Aida no se quedó atrás y le reclamó a su expareja por lo que había dicho de Westcol. Días después, la joven apareció en una transmisión del creador de contenido y el chiste pasó a mostrarse más real.

Durante el live, el joven habló con la hija de la prófuga de la justicia respecto a lo que podrían llegar a ser si se da algo entre ellos, no obstante, a la barranquillera le inquieta la edad de Westcol. “Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes”, expuso el streamer.

Por su lado, ella dijo que, “a mí me gusta mucho hablar contigo y pasar tiempo contigo, en verdad que sí, es como si tú me aterrizaras y me recordaras quién soy yo. Yo me reflejo mucho en ti, porque nos parecemos un montón, entonces a veces pasa eso, que tú me recuerdas mucho de qué me pierdo”.

La joven aseguró que estaba empezando a sentir cosas por él y que realmente no le importaba la edad. Además, durante el ‘en vivo’, los jóvenes se dieron más de un beso frente a todos los espectadores.