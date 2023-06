Alejandro Sanz estaría en graves problemas; afirman que tendría complejos líos económicos

Alejandro Sanz se convirtió en uno de los grandes cantautores españoles de la música actual, debido a la extensa trayectoria que marcó en la industria artística. Sus letras, sus sonidos y sus ritmos cautivaron a un público diverso, el cual corea y canta a grito herido sus éxitos.

El español llamó la atención por su voz y su sólida carrera musical. - Foto: Instagram @alejandrosanz

El compositor, además de su trabajo como cantante, brilló entre los curiosos por el carisma, la personalidad y el carácter que plasmó en diversos momentos de su carrera profesional. Poco a poco conquistó a más seguidores, quienes estuvieron al tanto de todos sus movimientos y cambios a lo largo del tiempo.

Sin embargo, no todo en la vida es tan magno como se ve y al parecer el intérprete de Te lo agradezco pero no sé encuentra en uno de los momentos más difíciles de su presente, pues así lo ha revelado en su cuenta oficial de Twitter, donde dejó un mensaje que alarmó y preocupó a sus más de 19,7 millones de fanáticos.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el español en un post, donde no dio mayores explicaciones de lo que estaba pasándole.

Alejandro Sanz estaría lidiando con un duro momento en su vida -(Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ante la incertidumbre, y un mensaje de agradecimiento que dejó en sus redes sociales, nuevos detalles aparecieron, asegurando que se destapó el motivo por el que Alejandro Sanz estaba tan mal emocionalmente. Un famoso reportero fue el encargado de contar lo que logró averiguar del caso, profundizando en la mala experiencia que habría tenido el cantautor.

Jordi Martin, en diálogo con Amor y fuego, señaló que el artista estaría lidiando con una fuerte crisis económica y personal, pues un amigo suyo, que era de confianza, le habría hecho una mala jugada y lo llevó a tener líos complejos.

“Alejandro Sanz estaría pasando un mal momento. Alejandro Sanz ha sido estafado, lo ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza quien le organizó su gira de hace un año y medio en Estados Unidos, no solamente le organizó la gira, sino que le confió parte de su patrimonio personal”, dijo Jordi Martin en el formato peruano, presentado por Rodrigo González.

Alejandro Sanz no estaría llevando bien una situación que vivió con amigo (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Esta persona, cuando acabó (la gira) tienen discrepancias y le reclama una cifra de 200.000 euros al cantante. Él se niega a pagarle y este exrepresentante lo demanda en la corte de Miami. Lo que hace la corte es, mientras se realiza el juicio, que bloquea las cuentas de Alejandro Sanz. La casa donde residía, en las imágenes que hemos mostrado, tenía hipoteca, al estar las cuentas congeladas, no la puede pagar, no puede cubrir gastos y tiene que malvenderla con todo el dolor”, agregó.

El paparazzi, que ha estado al pendiente de los movimientos de Shakira, indicó que esta situación afectaba bastante a Sanz, ya que él amaba su casa en Miami y esto lo desequilibraba internamente. “Esto ha sido un palo muy gordo para Alejandro Sanz, no solamente por la traición de su amigo, sino vender su casa porque era feliz en Miami. Su círculo de amistades reside allá”, puntualizó.

“Yo me he puesto en contacto con su entorno, le he pedido que me ayude. Me descartan motivos sentimentales y me comentan que está pasando un bache. Creen que se va a recuperar con ayuda, el tema económico ha tenido mucho que ver”, concluyó.

Por el momento se desconoce más información al respecto, teniendo en cuenta que Alejandro Sanz, o alguien de su equipo, no se pronunció por ahora y guardó silencio.