Alina Lozano confesó cuál es la sustancia que consumía y que le “agrava la depresión”

Alina Lozano es una de las actrices más recordadas en el país por sus diferentes participaciones en exitosas producciones de la televisión colombiana como Pedro el Escamoso, Hasta que la plata nos separe o Pa´quererte.

Sin embargo, desde hace varios meses ella y Jim Velásquez han sido el tema de conversación entre cientos de usuarios a través de las redes sociales, luego de haber confirmado que ambos sostenían una relación sentimental, la cual era criticada por la amplia diferencia de edad que existe entre ellos.

Jim fue su estudiante en una escuela de acción y sostuvieron un noviazgo en el que hasta anillo de compromiso hubo; no obstante, en los últimos días, la pareja ha comunicado que ha decidido tomar caminos diferentes y no volver a realizar contenido juntos para sus redes sociales.

Pese a que Alina y Jim han confirmado su ruptura, en redes sociales siguen siendo blanco de críticas por parte de algunos usuarios. | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Cabe mencionar que uno de los aspectos que más fue comentado y criticado por los seguidores fue si realmente lo que aparecía en los videos era verdad o si todo era mentira con el fin de generar más audiencia, cosa que hasta el momento no se sabe oficialmente, no obstante, ambos aseguran que lo que vivieron fue totalmente real.

Tras confirmar su ruptura, ambos han cogido rumbos diferentes y Alina por medio de sus historias de Instagram ha revelado que durante varios meses consumió una sustancia que le estaba afectando la salud de su cuerpo.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de su relación en las redes | Foto: Instagram: Alina Lozano

Alina inició contando lo que era su primera comida del día, “estoy acá con mi desayuno, pan de arroz, sin nada de azúcar, sin nada de edulcorante, solo un poco de esencia de vainilla”, y continúo afirmando que el azúcar le ha generado graves problemas, “El azúcar me dispara a mí la locura, la emocional, la espiritual, me pone mal, me baja la anergía, me agrava la depresión y durante mucho tiempo la reemplacé por edulcorantes pensando que estaba bien”, afirmó.

Posteriormente, mencionó que gracias a las consultas realizadas a su médico pudo resolver “Cuando me di cuenta de que no estaba funcionando me tocó hablar con mi endocrinólogo porque además yo tengo hipotiroidismo, él me dijo que tocaba tener mucho cuidado con los edulcorantes porque cada organismo es diferente”, comentó la ex pareja sentimental de Jim Velásquez.

Finalmente, añadió que aunque los seres humanos tienes similitudes, cada organismo es diferente y para ella, los edulcorantes están prohibidos. “Si somos muy parecidos los seres humanos, pero también somos diferentes. En mi caso, los edulcorantes agravan cualquier condición de enfermedad que yo tenga. No a los edulcorantes para Alina.”

Alina Lozano contó que el azúcar y el edulcorante le hacen daño para su salud | Foto: @lozanoalina

Alina Lozano le devuelve anillo de compromiso a Jim Velásquez: “Es el momento de que cada uno siga su camino”

Jim y Alina se pronunciaron por medio de un comunicado oficial y aseguraron: “No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero ya es el momento, realmente, de que cada uno siga su camino”, afirmó Alina con una voz entristecedora.

Alina Lozano le devuelve anillo de compromiso a Jim Velásquez | Foto: Instagram @lozanoalina

Posteriormente, procedió a quitarse el anillo de compromiso y a entregárselo al joven de 23 años, quien le pidió matrimonio hace poco tiempo en medio de una transmisión en vivo por un canal de televisión nacional.

“Muchísimas gracias Jim por todo, y muchísima suerte. Cada uno va a seguir trabajando en sus redes”, indicó Alina.

Alina Lozano y Jim Velásquez interpretan canción de Karol G y se viraliza en redes sociales, | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Por su parte, el joven creador de contenido se pronunció diciendo; “No vamos más, yo creo que una de las premisas que tuvimos desde que empezamos la relación fue que íbamos a estar hasta el momento en el que fuéramos felices y ya llegó el momento, porque son muchas cosas y muchas heridas abiertas”.

Revelaron que a pesar de haberle dado fin a su relación amorosa, intentaron durante varios días crear contenido juntos, pero lamentablemente, la dinámica no funcionó.