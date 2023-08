Alina Lozano y Jim Velásquez: seguidores ponen en duda la veracidad de la relación entre los actores; ¿hay engaño?

En una reciente publicación de redes sociales, Alina Lozano y Jim Velásquez aparecen en cámara para confesar ante sus miles de seguidores que “sí se puede ser amigo” de un ex. “Nosotros somos un claro ejemplo”, dice él. Alina, sentada a su lado, reafirma sus palabras con la cabeza, y agrega que, pese a no estar ya juntos, es posible “vernos y que no pase nada”.

En medio de todo aquello, Alina, de repente, también se había convertido en influenciadora. “Gente joven me paraba en la calle y me pedía autógrafos y fotos. A mí me parecía increíble, porque durante toda la vida, la gente que me seguía era de más edad; televidentes que me vieron en novelas de hace 20 años”, asegura la actriz.